Stalowa Wola: Znamy tegorocznych laureatów „Gałązki Sosny”

[Zdjęcia] Maria Bembenek, Katarzyna Pawłowska, Anatol Diaczyński oraz Ryszard Marchewka – to laureaci tegorocznej nagrody Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Statuetki wręczono 21 grudnia w Miejskim Domu Kultury.

Tegoroczna gala była dwudziestą pierwszą w historii stalowowolskiej „Gałązki Sosny”. Poniedziałkowe rozdanie nagród różniło się jednak od pozostałych. Widownia w Miejskim Domu Kultury świeciła pustkami. Zabrakło też tradycyjnego punktu programu, czyli występów artystycznych. Mimo wszystko udało się nagrodzić osoby z naszego miasta wyróżniające się w dziedzinie kultury

„Gałązka Sosny” to nagroda, która przyznawana jest co roku osobom, zespołom, animatorom oraz organizacjom ze Stalowej Woli lub działającym na rzecz miasta, wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. W tym roku nagrody powędrowały do 4 osób.

Kategoria: Literatura

Anatol Diaczyński – pisarz, literat, działacz polonijny, repatriant z Kazachstanu mieszkający w Stalowej Woli od 25 lat. Nagrodzony za książkę pt. „O tych, zapomnianych, powiedzcie choć słowo”, stanowiącą element niestrudzonej walki autora o pokazanie Polakom prawdy historycznej na temat zapomnianych zesłańców, a nawet w ogóle w Polsce nieznanych, bo ich tragedia rozgrywała się na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego. Ta część Ukrainy, z której ich deportowano, po roku 1921 pozostała za polską wschodnią granicą. Autor pokazuje tę historię w swojej książce. Powieść oparta jest na dokumentach i wspomnieniach starszego pokolenia rodziny i sąsiadów autora. Anatol Diaczyński jest członkiem Związku Literatów Polskich- Oddziału w Rzeszowie.

Kategoria: Wydarzenie kulturalne

Katarzyna Pawłowska – za organizację ogólnopolskiego festiwalu teatralnego „Relacje. IV Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne” (pomysłodawca projektu i realizator). Festiwal składa się z 3 części: konkursu dla teatrów amatorskich, spektaklu mistrzowskiego oraz spotkań i dyskusji. Do konkursu zgłoszono 50 spektakli, z których do prezentacji na scenach MDK wybrano 10. Do roli spektaklu mistrzowskiego Katarzyna Pawłowska zaprosiła krakowski Teatr STU ze sztuką „Wielki John Barrymore” z Jerzym Trelą w roli głównej. Wydarzenie to, promujące dokonania teatralne artystów z kraju oraz lokalnych, spotkało się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców Stalowej Woli.

Kategoria: Szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki

Maria Bembenek – instruktor teatralny, terapeuta zajęciowy, animator kultury, instruktor ds. upowszechniania kultury filmowej oraz pedagog. Od ponad 25 lat działa w stalowowolskim środowisku kulturalnym i oświatowym. Pracowała w domach kultury, świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych, przedszkolach, szkołach, Warsztatach Terapii Zajęciowej. Prowadziła młodzieżowy teatr „Blagier” i dziecięcy teatr „Cudak” w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Od 2018 roku była opiekunką i reżyserem Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy w Miejskim Domu Kultury. Jest pomysłodawcą i organizatorem przeglądu teatrów amatorskich „Maraton Teatralny” oraz powiatowego przeglądu teatrów dziecięcych „Scena Szkolna i Podwórkowa”. Od 2004 roku, jako scenarzysta i reżyser finału konkursy „Mistrz Pięknego Czytania”, aktywnie współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną. Od kilku lat jest reżyserem, odbywających się również w bibliotece kolejnych edycji Narodowego Czytania.

Ryszard Marchewka – pianista, akompaniator, koncertujący artysta i pedagog. Prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Długoletni instruktor muzyczny w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli w zespołach: Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka w Stalowej Woli oraz „Mali Lasowiacy”. Akompaniator uczniów biorących udział w konkursach i przesłuchaniach. Akompaniuje uczestnikom Sierpniowych Spotkań Muzycznych w Stalowej Woli oraz Międzynarodowych Konkursów im. Janiny Garści w Stalowej Woli, a także uczniom ubiegającym się o przyjęcie na wyższe uczelnie muzyczne. Poprzez swój udział w różnorodnych, ambitnych projektach i przedsięwzięciach wzbogaca ofertę kulturalną miasta. Swoją działalnością znacząco wpisał się w pejzaż kulturalny Stalowej Woli.