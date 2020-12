Stalowa Wola: Zarezerwuj wizytę w Wydziale Komunikacji przez Internet

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli od dnia 4 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać elektroniczna rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji. System umożliwi klientom umawianie się na konkretny dzień i godzinę.

– Wydział Komunikacji to najbardziej oblegany wydział w całym Starostwie Powiatowym. Każdego dnia obsługujemy około 200 osób. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu elektronicznej rezerwacji wizyt, teraz będzie łatwiej i bezpieczniej na przykład zarejestrować samochód, czy wymienić prawo jazdy. Mieszkańcy nie będą musieli ustawiać się w kolejkach i narażać się na oczekiwanie w dużej grupie osób. Teraz wystarczy, że zarezerwujemy termin przez Internet i zjawimy się w urzędzie w określonym dniu i godzinie. Podobne systemy stosowane są również w wielu innych urzędach, choćby w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Jak zarezerwować wizytę w Wydziale Komunikacji? Najpierw, warto zapoznać się z procedurą załatwiania sprawy opisaną w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego i skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Następnie, zainteresowany musi wejść na stronę internetową https://kolejka.stalowowolski.pl, podać swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego, a na koniec wybrać któryś z dostępnych terminów. Po dokonaniu rezerwacji, na podany adres e-mail bądź numer telefonu, mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wraz z numerem zgłoszenia. Ów numer zgłoszenia będzie niezbędny, gdy przybędziemy do starostwa na umówioną wizytę.

– To dlatego, że przywołanie do obsługi następuje poprzez wyświetlenie na monitorach umieszczonych w urzędzie właśnie tego numeru zgłoszenia, który otrzymaliśmy rezerwując wizytę. Obok numeru, na monitorach będzie wyświetlał się również numer stanowiska, do którego trzeba się zgłosić – tłumaczy Krzysztof Żminda, naczelnik Wydziału Komunikacji w stalowowolskim Starostwie Powiatowym.

Istotne jest to, że do każdej sprawy załatwianej w Wydziale Komunikacji, należy mieć dokonaną oddzielną rezerwację wizyty. Stąd też, w przypadku gdy chcemy jednego dnia zarejestrować np. dwa pojazdy, powinniśmy zarezerwować wizytę na dwie oddzielne sprawy.

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym dniu i godzinie, wizyta zostanie anulowana. Aby załatwić sprawę, należy ponownie umówić się na kolejny termin. – Zachęcamy jednak, aby informować nas wcześniej o rezygnacji z umówionej wizyty, dzięki czemu zwolniony termin będzie mógł zostać wykorzystany przez innego mieszkańca. Odwołać wizytę można na trzy sposoby: klikając w link „Anuluj wizytę”, który otrzymamy pocztą e-mail podczas dokonywania rezerwacji, poprzez stronę https://kolejka.stalowowolski.pl, bądź telefonicznie, dzwoniąc na numery tel. 576 164 126 lub 576 164 824 – mówi naczelnik Krzysztof Żminda.

Co ważne, na te same numery telefonu mogą kontaktować się również te osoby, które nie mają możliwości samodzielnie zarezerwować wizyty z przyczyn technicznych, np. nie mają komputera bądź dostępu do Internetu. W takim przypadku można właśnie zadzwonić na wskazane numery, bądź zgłosić się osobiście. Wtedy urzędnik zarezerwuje wizytę w imieniu petenta.

Najwygodniej jednak i najszybciej, będzie umówić się samodzielnie, za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl, poprzez którą już od dnia 28 grudnia 2020 r. będzie można rezerwować elektronicznie wizyty w Wydziale Komunikacji. System będzie umożliwiał umówienie terminu od 4 stycznia 2021 roku.