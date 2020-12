Stalowa Wola: Święty Mikołaj w Przytulandii

Tradycyjnie, jak co roku, Święty Mikołaj wyruszy do Stalowej Woli, by spotkać się z dziećmi w Miejskim Domu Kultury. Podróżując do nas w magiczny sposób trafi do Przytulandii – niezwykłej krainy lalek i śpiewających Elfów. Tutaj Mikołaj wpadnie w poważne tarapaty, z których spróbują go wyratować Chochlik, Leśna Wróżka i Czarodziej-Bajkodziej.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przygodach mieszkańców Przytulandii, oglądajcie spektakl pt. „Święty Mikołaj w Przytulandii”. Teatr lalkowy Przytulanka i Studium wokalne „Prymka” zapraszają wszystkie dzieci na spotkanie on-line z Mikołajem w niedzielę, 6 grudnia o godz. 11.00 (spektakl będzie można obejrzeć na Facebooku MDK).

Scenariusz, reżyseria i scenografia – Janina Wań

Wykonanie lalek – Lidia Biernat, Janina Wań, Elżbieta Dec, Ewa Kusińska, Beata Urbanowicz

Opracowanie piosenek i przygotowanie wokalne – Teresa Myśliwiec

Film zrealizowano w Pracowni Intermedialnej MDK.