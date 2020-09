Stalowa Wola: Powstanie mural Marcelego Siedlanowskiego

Z inicjatywy Miejskiego Domu Kultury, w Stalowej Woli powstanie mural przedstawiający wizerunek Marcelego Siedlanowskiego. Malowidło ma przypominać mieszkańcom osobę, która miała duży wpływ powstanie “hutniczego grodu”.

Marceli Siedlanowski, żył w latach 1894–1976. Uczestniczył w kluczowych wydarzeniach Polski międzywojennej: wojnie polsko- bolszewickiej i budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jako inzynier, brał udział w kluczowych decyzjach o lokalizacji Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Po wybudowaniu Zakładów Południowych, których koncepcję produkcyjną także projektował, został ich pierwszym dyrektorem. Marceli Siedlanowski był zatem żołnierzem i budowniczym Niepodległej w najpełniejszym tych słów znaczeniu, postacią i symbolem czasów, kiedy Polska rodziła się na nowo.

Projekt muralu zatytułowany „Marceli Siedlanowski – żołnierz i budowniczy Niepodległej” Miejski Dom Kultury realizuje we współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości Nr 10 przy ul. Siedlanowskiego, Miejskim Zakładem Budynków, Muzeum Regionalnym i Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza.

Malowidło ma powstać do 16 października, a jego wykonawcą będzie Arkadiusz Andrejkow, który zasłynął z murali nawiązujących do historii miejsc i ludzi tworzonych na stodołach.

Siedlanowski to będzie kolejny, obok wybitnych postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego i Witolda Pileckiego, mural w Stalowej Woli.

Do 24 września można wziąć udział w ankiecie, której wyniki zadecydują o wyborze jednego z dwóch projektów przygotowanych przez Arkadiusza Andrejkowa, wykonawcę muralu na ścianie bloku przy ul. Siedlanowskiego 10.

Link do ankiety – TUTAJ!

Inicjatywa Miejskiego Domu Kultury otrzymała dofinansowanie w ramach zadania „Koalicje dla Niepodległej” z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.