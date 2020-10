Stalowa Wola: Podpisano umowę na sfinansowanie obwodnicy ze środków UE

[Zdjęcia] 2 października podpisano umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Ze środków unijnych powstanie 15-kilometrowy odcinek drogi, którego całkowita wartość wyniesie 297 mln złotych.

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 (15,3 km) obejmuje odcinek od Stalowej Woli (skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina) do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Obwodnica realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca, czyli konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co pozwoliło na rozpoczęcie budowy trasy.

– Dzisiejsza uroczystość jest przykładem skutecznej działalności, zarówno Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jak i Ministerstwa Infrastruktury w wydatkowaniu tych środków. Obwodnica Stalowej Woli i Niska jest inwestycją, która wpłynie bardzo znacząco na bezpieczeństwo mieszkańców. To inwestycja, która wprost przekłada się na życie i funkcjonowanie regionu- mówiła Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W ramach inwestycji zostanie zbudowana droga jednojezdniowa dwupasowa o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren. W ramach zadania wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska oraz przebuduje infrastrukturę techniczną kolidującą z inwestycją.

– Znajdujemy się w tej chwili na placu budowy, ale za kilka miesięcy będzie to już w pełni przejezdna droga krajowa. Umowa o dofinansowanie, którą dziś podpisujemy umożliwi sfinansowanie większości tego zadania ze środków unijnych, dzięki czemu uwolnione zostaną środki budżetowe, tak aby można był zrealizować następne roboty budowlane – mówił Bogdan Tarnawski, dyrektor GDDKiA w Rzeszowie.

Zapowiedział również, że jeżeli tylko warunki pogodowe pozwolą, to jeszcze w 2020 roku obwodnica zostanie oddanie do użytku.

