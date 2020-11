Stalowa Wola. Pandemia szaleje, rośnie liczba pochówków

– Jestem przerażony tymi liczbami. A przecież szczyt pandemii jeszcze przed nami – mówi „Sztafecie” Piotr Banaczyk, prezes Zakładu Pogrzebowego Memento obsługującego Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli. W październiku odbyło się tu aż 58 pogrzebów, podczas gdy rok temu było ich 34. By podołać rosnącej liczbie pochówków, od 9 listopada pogrzebowe msze św. mają być odprawiane nie tylko w dolnej kaplicy, ale też w samym kościele Trójcy Przenajświętszej. Zamiast co 1,5 godziny, żałobne nabożeństwa odbywać się będą co godzinę. A zamiast 4, będzie ich 7 dziennie.

Takiej miesięcznej liczby pogrzebów jeszcze na stalowowolskim cmentarzu nie było. Zaraz po wybuchu pandemii, w kwietniu br. pochówków było 55, a w sierpniu 52. To były do tej pory największe liczby. A według danych na 4 listopada, pogrzebów już jest 16 (8 przeprowadzonych i 8 zaplanowanych). Zapowiada to więc kolejny miesiąc z rekordową liczbą pochówków.

Tak wysoka liczba zgonów to oczywiście pośredni (choroby współistniejące) i bezpośredni skutek szalejącej pandemii koronawirusa. – Kto nie wierzy w pandemię, tego zapraszam na cmentarz – dodaje Piotr Banaczyk. – Prawdziwy Armagedon mieliśmy pod koniec października, gdy w ciągu zaledwie czterech dni było aż 26 pogrzebów…

