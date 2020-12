STALOWA WOLA, NISKO. Ruszyły szczepienia na COVID-19

W środę 30 grudnia w szpitalach w Stalowej Woli i Nisku rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Na razie do każdej z placówek dotarło po 75 ampułek. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy szpitali.

Szczepienia są dobrowolne. Pierwotnie lista chętnych do przyjęcia szczepionki miała być zamknięta do 28 grudnia. Termin przedłużono jednak do 14 stycznia.

– Jak dotąd zapisanych mamy przeszło 1000 osób, z czego 450 osób to pracownicy naszego szpitala – powiedziała 30 grudnia Jolanta Czarnota, koordynator do spraw szczepień w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Na liście znajduje się również 620 pracowników innych podmiotów z powiatu stalowowolskiego, między innymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ośrodków pomocy społecznej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego czy też przychodni.

Jeśli chodzi o stalowowolski szpital, to do szczepienia zgłosiło się blisko 50 proc. personelu medycznego i niemedycznego.

Szczepienia ruszają również w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku.

– Zgłosiło się około 230 pracowników szpitala, czyli około 40 procent, ale ta liczba cały czas się zmienia, bo dopisują się kolejne osoby. Mamy nadzieję, że chętnych do szczepienia będzie zdecydowanie więcej. Zapisało się też ok. 120 osób z innych zakładów opieki zdrowotnej, bo jesteśmy szpitalem węzłowym, który będzie szczepił również pracowników innych podmiotów z powiatu niżańskiego – powiedział 29 grudnia Roman Ryznar, p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

WIĘCEJ W PAPIEROWYM WYDANIU TYGODNIKA „SZTAFETA” – 31 GRUDNIA 2020 R.