Stalowa Wola: Nie dla niszczenia kościołów

Kibice chcą się spotkać przed protestem kobiet o godzinie 16.45 przy kościołem św. Floriana. Jak piszą, w ciszy i spokoju będą pilnować naszego miasta przed możliwymi pomysłami lewaków.

Gorący okres w Polsce trwa. Nasze prawa i wolność są nam odbierane każdego dnia rozporządzeniami i ustawami. Zabronili nam normalnie oddychać, zabronili korzystać ze służby zdrowia, bo jesteśmy chorzy, zabronili normalnych relacji, spotkań, wesel, komunii. Zabronili nauki, sportu. Niebawem odbiorą prawo do protestu, bo zabronią wychodzić z domu.

Nierząd, wrzuca trudny temat zastępczy -aborcja, by jeszcze bardziej podzielić/ skłócić społeczeństwo…

Każdy z nas widział czerwone błyskawice na profilach naszych znajomych. My jako sympatycy Stalówki , postanowiliśmy odnieść́ się̨ do tematu marszu/protestu w Stalowej Woli.

Sam cel protestu większość z nas rozumie i raczej popiera. Większość solidaryzuje się̨ z kobietami. Mamy matki, żony, córki, które zapowiadają udział w „spacerze”. Szacunek za odwagę i podjętą decyzję walki o swoje.

Jednak !!!

W wielu innych miastach do marszów kobiet podpinają się prowokatorzy spod znaku tęczowej flagi i lewackich środowisk, które chcą zwrócić na siebie uwagę . Nie można pozwolić tym ludziom, żeby wykorzystali sytuację i pod pretekstem możliwie słusznego protestu, niszczyli murale, zabytki, pomniki i święte miejsca, które dla znacznej części obywateli są̨ bardzo ważne. Dla lewaków z antify i tęczowej hołoty, te protesty to tylko przykrywka do działania i niszczenia tego, co dla nas ma znaczenie, a ich radykalnym postulatom mówimy stanowcze NIE! Te działania, które zaobserwowaliśmy w innych miastach są̨ na niekorzyść́ kobiet, które walczą̨ o swoje przekonania! – czytamy na Facebooku stalowowolskich kibiców.

W tym samym czasie co protest kobiet, czyli o godzinie 17, pod krzyżem przy bramie wejściowej do kościoła pw. św. Floriana, ma odbyć się modlitwa różańcowa ekspiacyjna za profanacje dokonywane w Kościołach w Polsce. Udział w tym wydarzeniu deklaruje kilkadziesiąt osób.