Stalowa Wola: Nagrodzili tych, dzięki którym nasze miasto rozkwita

[Zdjęcia] „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach” to konkurs, który od 28. lat organizowany jest przez pracowników Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. 27 września przyznano więc kolejne nagrody osobom, dzięki którym nasze miasto co roku pięknie rozkwita

Komisja konkursowa ocenia ogrody przyblokowe i balkony zarówno w Stalowej Woli, jak i w Rudniku nad Sanem. W każdej z kategorii przyznaje złotą, srebrną i brązową pelargonię.

– Możemy oceniać balkony zgłoszone tylko przez właścicieli, stąd dodatkowa trudność. Pomimo pandemii zgłosiło się około 50 osób, właścicieli przepięknych kompozycji balkonowych i ogródków. Cieszymy się, że przez te lata konkurs przyczynił się do tego, że to miasto dalej jest ukwiecone. Mieszkańcy dbają o swoje balkony co poprawia estetykę Stalowej Woli – mówi Józef Sroka, dyrektor SDK.

W tym roku jury w składzie – przewodnicząca Maria Herecka-Kuzdżał z udziałem Doroty Dyjak, Anny Włodek, Urszuli Wieczorek oraz Sylwestra Lesiczki – niejednokrotnie stała przed dużym wyzwaniem.

– Podczas oceny braliśmy pod uwagę na pewno różnorodność roślin oraz trudność w pielęgnowaniu danych kwiatów, bo wiadomo, że są takie co same rosną i takie, o które trzeba szczególnie zadbać. Pod uwagę braliśmy też kolorystykę i ogólną kompozycję. A przede wszystkim podchodziliśmy i patrzyliśmy czy będzie to „wow” i w wielu przypadkach to się udało – mówi Urszula Wieczorek, pracownik SDK.

W kategorii „balkony” Złotą Pelargonię otrzymali Agnieszka i Adam Czerepakowie, srebrną – Anna Kuś, a brązową – Janina Jóźwiak.

Natomiast zdobyła Złotą Pelargonię za najładniejszy ogródek zdobyła Maria Nawłoka. Srebrna przypadła w udziale Janinie Pagacz, a brązowa – Zofii Lorbieckiej.

Oprócz statuetek do zwycięzców powędrowały też wartościowe bony. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali także rośliny i krzewy ozdobne, publikacje książkowe oraz film o SDK, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie.

Podczas rozdania nagród, o oprawę artystyczną zadbała Grupa Taneczna „Perełki” pod kierunkiem Anny Włodek oraz Studio Wokalne „Vivo” prowadzone przez Ewę Woynarowską.