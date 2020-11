Stalowa Wola: Nagrodzili animatorów kultury i sportu

Niestety z powodu pandemii nie odbędzie się coroczna gala z okazji Dnia Animatora Kultury i Sportu. Mimo wszystko powiat stalowowolski przyznał nagrody dla najbardziej wyróżniających się osób.

– Tradycyjna gala z tej okazji, połączona z wręczeniem nagród i koncertem w Miejskim Domu Kultury, miała odbyć się w marcu. Z powodu wybuchu epidemii przesunęliśmy ją początkowo na jesień, licząc, że sytuacja wróci do normy. Niestety walka COVID-19 trwa nadal i galę trzeba było odwołać. Ale to nie przekreśla sukcesów i dokonań, jakie nasi sportowcy oraz ludzie kultury odnieśli w 2019 roku i za nie chcieliśmy je nagrodzić. Składam im wszystkim gratulacje, życzę kolejnych sukcesów, no i przede wszystkim zdrowia, które zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest najważniejsze – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Powiat stalowowolski już od 18 lat honoruje osoby, które mają znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury i w sporcie, czy dzięki swojej pasji i działalności przyczyniają się do rozwoju oraz popularyzacji tych dwóch dziedzin zarówno w powiecie, jak i w kraju oraz poza jego granicami. Nagrodzeni to osoby, które często od lat zarażają innych swoimi pasjami, są znane w lokalnych środowiskach.

W dziedzinie kultury za rok 2019 w Powiecie Stalowowolskim przyznano:

– Nagrodę Specjalną za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury, która w tym roku powędrowała do Dionizego Garbacza

– Nagrodę Twórca – Osobowość Roku, którą przyznano Ewie Biały,

-tytuł Animatora Kultury otrzymał Andrzej Grzyb,

a nagrodę w kategorii Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych otrzymała Orkiestra Dęta Gminy Zaleszany

W dziedzinie sportu:

– Nagrodę Specjalną za Wybitne Osiągniecia Sportowe oraz za Szczególne Osiągnięcia w Działalności Sportowej otrzymał Stanisław Łańcucki

– Nagrodę za Wybitne Wyniki Sportowe oraz za Szczególne Osiągnięcia w Działalności Sportowej i Szkoleniowej w roku 2019, w kategorii:

Sportowiec Roku otrzymała Małgorzata Cetnarska

Trener Roku – Rafał Toporowski

Animator Sportu – Jadwiga Jankiewicz

Tradycyjnie też przyznane zostały wyróżnienia dla medalistów mistrzostw Polski i mistrzostw świata za sukcesy osiągnięte w roku 2019 roku. Otrzymało je 9 sportowców Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” Stalowa Wola, 2 sportowców Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” Stalowa Wola i po jednym sportowcu ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Ring Sikorski” Stalowa Wola i Stalowowolskiego Klubu Biegacza oraz 3 modelarzy z Modelarni Zaleszany.

Wśród szkół w ramach rywalizacji sportowej I miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli, drugie miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stalowej Woli i III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli.

W ramach igrzysk młodzieży szkolnej:

I miejsce zdobyło Gimnazjum Nr 4 w Stalowej Woli,

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli

a III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach

Zaś w ramach licealiady:

I miejsce – Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli

II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli

III miejsce – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli