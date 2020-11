Stalowa Wola: Na terenie miasta posadzili drzewa i krzewy miododajne

Pszczoły i owady zapylające to fundament naszego ekosystemu. Bez ich pracy rośliny nie mają jak kwitnąć i wydawać plonów. Los pszczół nie jest obojętny samorządowi Stalowej Woli, dlatego miasto włączyło się w wojewódzką akcję sadzenia drzew i krzewów miododajnych.

Samorząd Województwa Podkarpackiego, jak co roku realizuje kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”, by zwiększyć dostępność pożytków dla pszczół w regionie. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa i krzewy miododajne.

W tym roku do akcji przystąpiło także miasto Stalowa Wola, które otrzymało sadzonki 30 drzew i 20 krzewów gatunku klon jawor, lipa szerokolistna, pęcherznica kalinolistna oraz tamaryszek. Rośliny zostały posadzone na osiedlu Zasanie oraz w rejonie ul. Karnaty w Stalowej Woli.

– Warto jest podejmować działania, które mają na celu poprawę jakości środowiska oraz mogą się przyczynić do zwiększenia liczebności pożytecznych owadów w naszym mieście. Jedną z możliwości wspomagania naszego pszczelarstwa jest właśnie sadzenie drzew i krzewów miododajnych – mówi Renata Knap zastępca prezydenta miasta Stalowej Woli.

Jak podkreśla wiceprezydent, biorąc udział w tej akcji samorząd chciał zachęcić wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i okolic do indywidualnego dbania o pożytki dla pszczół, poprzez wsiewki roślin miododajnych w ogrodach przydomowych, jak również do czynnego udziału w organizowanych akcjach sadzenia drzew, służących ochronie środowiska i zachowaniu go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.

Realizacja akcji sadzenia miododajnych roślin jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.