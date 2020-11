Stalowa Wola na muralu

Stalowa Wola to już nie tylko miasto rowerów. To także miasto murali. Na ścianach naszych bloków jest już kilka wielkich, i to dosłownie, postaci: rotmistrz Witold Pilecki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, dyrektor Marceli Siedlanowski, bokser Lucjan Trela, papież Jan Paweł II. A zatem postacie związane z miastem, ale też ważne w historii Polski, a nawet i świata.

Okazjonalnie pojawiają się też inne, mniejsze murale. Jednym z nich jest kompozycja na bocznej ścianie jednego z pawilonów handlowych, na placu targowym za Rzemieślnikiem.

Sklep z odzieżą (koszulki, czapki), głównie z narodowymi, patriotycznymi elementami i barwami, od 2009 r. ma tu Grażyna Chodorowska. Poza tym można tu kupić biało-czerwone flagi, kubki, breloczki, magnesy, smycze, naklejki itd. Są też koszulki i gadżety ze stalowowolskimi akcentami.

– Ponieważ zdarzało się, że malowano mi na ścianie jakieś napisy i bohomazy, to postanowiłam umieścić tam mural, licząc, że to powstrzyma tę radosną twórczość – opowiada „Sztafecie” pani Grażyna.

Można powiedzieć, że mural jest patriotyczny w ogólnym przekazie: biało-czerwona twarz, flagi i włosy, kontury części Polski, ale z kilkoma, wyraźnie podkreślonymi lokalnymi elementami: herb Stalowej Woli, rzeźba Patriota, balon, fabryczny komin. Namalował go „ścienny artysta” z Rzeszowa. – Pokazałam mu, jaki towar mam w sklepie, jakie symbole i elementy. Potem przysłał projekt, który bardzo mi się spodobał, i w jedną niedzielę mural był gotowy – dodaje Grażyna Chodorowska.