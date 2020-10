Stalowa Wola: Mural św. Jana Pawła II poświęcony

W Stalowej Woli w artystycznej formie upamiętniono 100. rocznicę urodzin Papieża-Polaka. Na jednym z budynków powstał mural z wizerunkiem Świętego, który w minioną niedzielę osobiście poświęcił ks. bp Edward Frankowski.

Poświecenie malowidła odbyło się 18 października. Uroczystość rozpoczęła się koncertem pn. „Utwory, które towarzyszyły św. Janowi Pawłowi II w czasie pielgrzymek do Polski” w wykonaniu: Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej i Pałacyku Michla, zespołów artystycznych MDK oraz Chóru Dworskiego ze Stowarzyszenia Stowart. Następnie w kościele pw. Opatrzności Bożej odprawiona została msza św. pod przewodnictwem ks. bp Edwarda Frankowskiego.

– Mural św. Jana Pawła II ma dzisiaj ogromne znaczenie dla wszystkich, którzy tu przybywają. Spojrzą i już mogą sobie uświadomić do kogo my należymy i jaki mamy dług wdzięczności wobec Ojca Świętego, a przede wszystkim wobec Pana Jezusa, który dał nam umiłowanego Papieża św. Jana Pawła II. Będziemy się modlić, żeby jego orędownictwo nad miastem Stalową Wolą było wspaniałe, żebyśmy mogli liczyć na jego nieustającą pomoc i opiekę, a przede wszystkim, żeby pobudzał mieszkańców Stalowej Woli, by mieli stalowy charakter, mocną wiarę, nadzieję i miłość oraz żeby były mocne te inicjatywy, które służą dla umocnienia życia religijnego i patriotycznego – mówił podczas Eucharystii ks. bp Edward Frankowski.

Po uroczystej Eucharystii ks. bp Edward Frankowski, ks. Krzysztof Kida, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele Huty Stalowa Wola z prezesem Bartłomiejem Zającem na czele oraz zainteresowani mieszkańcy zebrali się pod muralem św. Jana Pawła II. Poświecenia wizerunku Świętego dokonał biskup Frankowski

Mural ukończony został 16 października w dzień rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Został wykonany na 30 metrowej ścianie wieżowca przy Alejach Jana Pawła II nr 48. Autorem pracy jest Piotr Topczyłko, twórca sztuki ulicznej i autor wielu murali w całej Polsce.