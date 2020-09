STALOWA WOLA: Dziś pojedziesz autobusem bez biletu

Trwa Tydzień Zrównoważonego Transportu. Zakończy go obchodzony 22 września – Dzień bez samochodu. Większość Europejskich miast przyłącza się do apelu „Przesiądźcie się do autobusów i na rowery!”. Wiemy, że nie zawsze to takie proste, ale powtarzane co roku ma zmieniać nasze myślenie i uczyć młode pokolenie postawy pro ekologicznej. To już ostatni dzwonek na ratowanie naszej planety, co widać po konsekwencjach globalnego ocieplenia. Również Zakład Komunikacji Miejskiej MZK Sp. z o.o. włącza się do tych działań corocznie obchodząc 22 września jako dzień bez biletu w miejskiej komunikacji.

To tylko jeden z kroków naszej spółki w kierunku realizacji strategii zrównoważonego transportu. Trwa sukcesywna wymiana taboru naszej czerwonej floty na: bez i niskoemisyjne pojazdy. W 2018 roku na zajezdni pojawiło się 19 nowych autobusów elektrycznych (10 sztuk) i niskoemisyjnych (9 sztuk), których wartość wynosi 33,5 miliona złotych. Wszystko to dzięki realizowanemu przez Miasto Stalowa Wola programowi ze wsparciem funduszy europejskich „Mobilny MOF Stalowej Woli”. W strategię tą doskonale wpisuje się również system roweru miejskiego, który nasza spółka proponuje mieszkańcom od 4 lat. 12 stacji rowerowych – 120 rowerów i już ponad 50 tysięcy wypożyczeń na koncie programu (od czerwca 2020).