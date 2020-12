Stalowa Wola: „Betlejemskie Światło Pokoju” trafiło do naszej redakcji

16 grudnia przyjęliśmy w redakcji Sztafety „Betlejemskie Światło Pokoju”. Ogień z Betlejem, który jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei dostarczyli nam harcerze z 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana.

„Światło służby” tak brzmi hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2020, które po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W Polsce Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.