Stal wznowiła treningi

We wtorek, 12 stycznia odbył się pierwszy w tym roku trening drużyny Stali Stalowa Wola. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 23 piłkarzy.

Z zawodników, którzy wystawieni zostali w grudniu na listę transferową, brakowało na pierwszym treningu trzech zawodników: Rafała Surmiaka, Piotra Zmorzyńskiego i Piotra Witasika.

Pierwszy znalazł zatrudnienie w Podhalu Nowy Targ, a więc u ligowego rywala Stali. Zmorzyński rozwiązał umowę i kilka dni temu związał się kontraktem ważnym do końca czerwca 2021 z Hutnikiem Kraków, którego trenerem jest od 23 grudnia 2020, były opiekun Stali, Szymon Szydełko, natomiast Piotr Witasik jest w Grudziądzu…

– Otrzymaliśmy pismo z Olimpii z prośbą o to, by mogli testować Piotra Witasika od 11 do 16 stycznia – mówi prezes Stali PSA, Michał Czubat. Z, zapewniali nas, że zawodnik będzie w tym czasie ubezpieczony, ale nie wyraziliśmy zgody. Odpisaliśmy, że, owszem, mogą zawodnikowi zrobić badania medyczne i negocjować warunki umowy, ale nie pozwalamy na to, żeby trenował z drużyną Olimpii, ponieważ związany jest cały czas kontraktem ze Stalą.

Pozostali zawodnicy, wystawieni na listę transferową: Szymon Jarosz, Michał Fidziukiewicz, Michał Płonka i Tomasz Płonka byli obecni na pierwszych, wtorkowych zajęciach Stali, które prowadzili trenerzy, Jaromir Wieprzęć i Damian Skakuj.

Z innych piłkarzy, którzy występowali jesienią zabrakło we wtorek Wołodymyra Khorolskiego i Bartosza Wiktoruka, którzy jeszcze przez tydzień odbywać muszą kwarantannę oraz Przemysława Stelmach, który przeszedł zabieg medyczny i czeka go teraz przerwa.

Wśród trenujących we wtorek na sztucznej płycie stalowowolskiego PCPN można było dostrzec kilku nowych, młodych zawodników, m.in. Aleksandra Drobota i Szymona Kochowskiego.

