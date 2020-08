Stal powinna wygrać wyżej

„Stalówka” nie zaprzepaściła szansy na trzypunktową zdobycz w meczu z młodą drużyną Korony II Kielce. Wynik meczu został ustalony już do przerwy. Pierwszą bramkę zdobył już w 2. minucie, debiutujący w Stali Michał Zięba, a kilkanaście minut później, po dośrodkowaniu Zmorzyńskiego piłkę do swojej bramki skierował Prętnik. W 40. minucie po faulu na Zmorzyńskim sędzia podyktował rzut karny dla Stali. Niefortunnym wykonawcą był Piotr Mroziński. Jego intencję wyczuł kielecki bramkarz.

Po przerwie Stal była nadal stroną dyktującą warunki gry i stworzyła sobie kilka bardzo dobrych okazji strzeleckich pod bramką Sandacha, ale ten spisywał się bez zarzutu i do końca meczu wynik nie uległ już zmianie.

W stalowowolskim zespole po raz pierwszy wybiegł na boisku Volodymyr Khorolskyi. Ukrainiec podpisał czteroletni kontrakt. W ubiegłym sezonie występował w Wólczance Wólka Pełkińska.

Stal Stalowa Wola – Korona II Kielce 2:0 (2:0)

1-0 Zięba (2), Prętnik (17 – samobójcza)

Stal: Siudak – Khorolskij, Witasik, Jarosz – Zięba, Mroziński, Jopek (81 Stępniowski), Pilch (57 Wojtak), Waszkiewicz (68 Stelmach), Zmorzyński – Fidziukiewicz.

Korona: Sandach – Więckowski, Kośmicki, Seweryś, Bujak (74 Malec), Cukrowski (76′ Przybysławski), Słabosz, Prętnik, P. Lisowski, D. Lisowski – Sowiński

Żółte kartki: Zmorzyński, Witasik, Stelmach – Bujak