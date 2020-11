Stal kończy rundę wygraną w Łagowie

W ostatnim tegorocznym występie ligowym, w zaległym meczu III ligi, Stal Stalowa Wola odniosła zwycięstwo w Łagowie i na półmetku rozgrywek zajmuje trzecie miejsce, tracąc do drugiego Sokoła Sieniawa pięć, a do prowadzącej Wisły Puławy dziesięć punktów. Rewanżowa runda zapowiada się nam… rewelacyjnie!

Ostatki piłkarskie w Łagowie odbywały się w arcytrudnych warunkach atmosferycznych. W nocy piłkarską sztuczną murawę przykrył śnieg, „złapał” mróz i pojawiły się obawy, czy sędzia wyrazi zgody na rozegranie meczu. Gospodarze stanęli jednak na wysokości zadania, odśnieżyli boisko i pan Arkadiusz Nestorowicz z Białej Podlaskiej, podjął decyzję o „dokończeniu” dzieła w dniu, na które je zaplanowano.

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć Diego Maradony, jednego z najwybitniejszych piłkarzy historii, mistrza świata z reprezentacją Argentyny z 1986 roku z Meksyku.

Na zmrożonym boisku od początku dużo było walki. Jednym i drugim ciężko było konstruować akcje ofensywne, ale w 14. minucie nasz zespół zaskoczył piłkarzy beniaminka III ligi, i objął prowadzenie. Po zagraniu Filipa Szifera z boku boiska na 11-12 metr, celnym strzałem popisał się Piotr Mroziński.

Chwilę później „zielono-czarni” podwyższyli prowadzenie. Bramkarza z Łagowa pokonał uderzeniem zza linii pola karnego Bartosz Wiktoruk. Tuż przed przerwą urodzony w Białymstoku piłkarz po raz drugi pokonał Pietrasa. Zdobył drugą w tym meczu i czwartą swoją bramkę dla Stali w trzecim występie z rzędu. Wcześniej wpisywał się na listę strzelców w spotkaniu z Cracovią i z Podhalem.

Mając tak dużą zaliczkę bramkową, Stal mogła spokojnie kontrolować przebieg gry po przerwie, ale w 63. minucie nasza drużyna nie ustrzegła się błędu i gospodarze zdobyli bramkę. W polu karnym Volodimir Khorolskyi sfaulował jednego z graczy Łagowa i sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Adam Imiela. Była to czwarta wykorzystana „jedenastka” tego piłkarza w tej rundzie.

Po zdobyciu bramki zespół z Łagowa chciał pójść za ciosem, ale bardzo szybko został skarcony przez Fidziukiewicza, który sprawił, że po raz czwarty Pietras musiał wyciągać piłkę ze swojej bramki. Za chwilę zaczęło mocno sypać z nieba, boisko stało się białe i ostatnie 20 minut obydwie drużyny myślały już tylko o tym, bo dotrwać do gwizdka kończącego mecz.

Zwycięstwem kończy rundę jesienną Stali i jej trener, Jaromir Wieprzęć, który objął drużynę 4 listopada i w pięciu meczach, w których prowadził nasz zespół, odniósł cztery zwycięstwa i zanotował jedna porażkę.

ŁKS ŁAGÓW – STAL 1:4 (0:3)

0-1 Mroziński (14), 0-2 Wiktoruk (23), 0-3 Wiktoruk (45), 1-3 Imiela (63 – rzut karny), 1-4 Fidziukiewicz (66)

ŁAGÓW: Pietras – Krzeszowski (74 Amarildo), Czerwiak, Ślefarski, Mójta – K.Rogoziński, Biesiada, Uniat (88 Rusiecki), F.Rogoziński – Gierczak (46 Borowiak), Imiela (88 Kołodziej).

STAL: Korziewicz – Zięba (70 Stępniowski), Witasik, Khorolskyi, Sobotka (87 Waszkiewicz) – Szifer, Jopek, Mroziński (87 Stelmach), Wiktoruk (76 Zmorzyński), Mistrzyk (87 Lebioda) – Fidziukiewicz.

Sędziował Arkadiusz Nestorowicz (Biała Podlaska). Żółta kartka: Wiktoruk.