Spycharka popłynie na Antarktydę

W grudniu br. spycharka TD-14R wyprodukowana przez LiuGong Dressta Machinery w Stalowej Woli, wyruszy w… morską podróż na Antarktydę. Będzie tam pracować na Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Będzie to trzecia maszyna z naszego miasta wysłana w to miejsce.

Poprzednie wyprodukowała Huta Stalowa Wola. Pierwszą była spycharka TD-20E, którą po odpowiednim przygotowaniu wyekspediowano na Antarktydę jesienią 1984 r. Dwanaście lat później do stacji trafiła kolejna spycharka z HSW: był to model TD-15C, który zresztą pracuje tam do dziś.

Gruntowna modernizacja, a właściwie budowa nowej siedziby polskiej stacji, wymagać jednak będzie kolejnej maszyny. Stąd też operator stacji – Instytut Biochemii i Biofizyki Zakład Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk ogłosił we wrześniu br. przetarg, który wygrała LiuGong Dressta Machinery (LDM). To spółka należąca do chińskiego koncernu Guangxi LiuGong Machinery Co, który w 2012 r. za 300 mln zł kupił od Huty Stalowa Wola segment maszyn budowlanych…

