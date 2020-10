Sołtys Roku 2020! Sprawdź jak rozkładają się głosy!

Dobiega końca plebiscyt tygodnika “Sztafeta” na Najpopularniejszego Sołtysa Roku powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Głosować można jeszcze tylko do jutra, tj. 8 października do godziny 23.59. Zobaczcie jak rozłożyły się głosy do tej pory.

POWIAT STALOWOWOLSKI

W głosowaniu internetowym punkty rozkładają się następująco:

1. Jerzy Chamera – 7562

2. Piotr Bednarz – 6889

3. Rafał Czajkowski – 206

4. Ewelina Piskorowska – 99

5. Krzysztof Faraś – 34

6. Jan Czajka – 18

7. Krzysztof Skrzypek – 15

(stan na 7 października godz. 9.00)

Głosowanie SMS:

1. Jerzy Chamera – 7

2. Krzysztof Faraś – 4

3. Krzysztof Skrzypek – 1

4. Rafał Czajkowski – 1

(stan na 5 października godz. 17)

POWIAT NIŻAŃSKI

Głosowanie internetowe:

1. Bogusław Tofilski – 2210

2. Tomasz Szczębara – 1753

3. Zdzisław Nowak – 1313

4. Tomasz Fila – 569

5. Franciszek Frączek – 439

6. Elżbieta Budzyńska-Kozak – 382

7. Zenon Słoniec – 141

8. Andrzej Bieńko – 135

(stan na 7 października godz. 9.00)

Głosowanie SMS:

1. Tomasz Szczębara – 477

2. Elżbieta Budzyńska-Kozak – 249

3. Zdzisław Nowak – 148

4. Tomasz Fila – 128

5. Franciszek Frączek – 23

6. Bogusław Tofilski – 23

7. Zenon Słoniec – 9

(stan na 5 października godz. 17)

Przypominamy, że 1 głos na stronie internetowej=1 pkt, 1 SMS=5 pkt (dla wyjaśnienia głosy pod zdjęciami kandydatów widoczne na stronie, zawierają tylko głosy internetowe). Kupony drukowane na łamach tygodnika “Sztafeta” (1 kupon=10 pkt,) będą liczone po zakończeniu głosowania.

Głosowanie internetowe i SMS potrwają jeszcze do 8 października do godziny 23.59. Natomiast na kupony czekamy do 12 października do godziny 15.

Głosowanie SMS-owe – TUTAJ

Linki do głosowania za pośrednictwem strony internetowej ⤵️⤵️⤵️

„Sołtys Roku” Powiatu Stalowowolskiego – GŁOSOWANIE

„Sołtys Roku” Powiatu Niżańskiego – GŁOSOWANIE