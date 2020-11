Sołtys musi być animatorem życia na wsi

[ZDJĘCIA] – Instytucja sołtysa różnie jest postrzegana. Ja próbuję w sołectwie Wólka Tanewska to odmienić. Pokazać sołtysa z innej strony, jako animatora, przywódcę, lidera społeczności, mądrego mądrością mieszkańców swojego sołectwa. Samemu też można wiele rzeczy zrobić, można singlować, ale takie inicjatywy w których mamy skupionych kilka organizacji, w których kilka grup robi coś razem wychodzą wszystkim na plus – mówi Bogusław Tofilski. Sołtys Wólki Tanewskiej w gminie Ulanów, który zwyciężył w plebiscycie „Sztafety” na „Sołtysa Roku 2020 roku”, w czwartek, 26 listopada, odebrał zasłużony tytuł.

Przypomnijmy. Z gmin powiatu niżańskiego o tytuł „Sołtysa Roku 2020” walczyło 8 osób. Ostatecznie zwyciężył Bogusław Tofilski, 51-letni sołtys wsi Wólka Tanewska (gm. Ulanów) zdobywając łącznie w głosowaniu internetowym, sms-owym oraz za pośrednictwem kuponów 9646 punktów. Dla Bogusława Tofilskiego to już drugi taki tytuł. Pierwszy raz zdobył go w 2018 roku. Na drugim miejscu z liczbą 7116 punktów znalazł się Tomasz Szczębara, sołtys wsi Jarocin. Z kolei trzecie miejsce spośród wszystkich sołtysów z powiatu niżańskiego zajął Zdzisław Nowak z Zalesia (gm. Jeżowe) zdobywając 5280 punktów.

Bogusław Tofilski to człowiek bardzo zajęty. Działalność w wielu stowarzyszeniach i organizacjach, służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, praca zawodowa, a wreszcie koronawirus, sprawiły, że spotkanie z laureatem było możliwe dopiero pod koniec listopada. We wręczeniu nagród uczestniczył też starosta niżański Robert Bednarz, który był patronem głównym plebiscytu i fundatorem głównej nagrody dla najpopularniejszego sołtysa powiatu niżańskiego.

– Sołtys pełni bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Bardzo często jest tą osobą, która inicjuje pewne działania, które są realizowane w miejscowości. Jest też pierwszą osobą, do której kroki kierują mieszkańcy jeżeli coś w sołectwie się dzieje – mówi starosta niżański Robert Bednarz. – Sołtys jest lokalnym liderem, który do swojej pracy często angażuje radę sołecką, koło gospodyń wiejskich, czy też inne stowarzyszenia i osoby. Rola takich partnerów, osób współpracujących z sołtysem też jest duża. Należy podkreślić, że rola sołtysa jest często niedoceniana, to funkcja, która nie zawsze jest w odpowiedni sposób zauważana. Dlatego bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy, jak plebiscyt tygodnika „Sztafeta”, która podkreśla wielką rolą, wielkie zaangażowanie i często też zasługi sołtysów.

Pełen energii i pomysłów, charyzmatyczny, człowiek dynamit – tak w krótkich słowach można określić Bogusława Tofilskiego. Te opinie usłyszeliśmy od mieszkańców regionu, kiedy pytamy o człowieka, który został wybrany Sołtysem Roku Powiatu Niżańskiego w zorganizowanym po raz czwarty przez „Sztafetę” plebiscycie. A jak siebie samego w roli sołtysa postrzega Tofilski?

Więcej za tydzień, w czwartek 3 grudnia, w papierowym wydaniu „Sztafety”