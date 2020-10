Sokół kończył spotkanie z liderem w dziewięciu

Trzecią porażkę z rzędu zanotowali piłkarze czwartoligowego Sokoła Nisko. W sobotę drużyna trenera Leśniowskiego przegrała na swoim boisku z Karpatami Krosno.

Piłkarze lidera potwierdzili swoją grą, że nie przypadkiem przewodzą ligowej stawce, i że będą w tym sezonie głównym kandydatem do awansu. Goście – zabrakło w składzie pięciu podstawowych graczy – objęli prowadzenie już w 13. minucie. Rzut karny, podyktowany za faul Patryka Tetlaka, wykorzystał Szymon Dziadosz. W ostatnich sekundach pierwszej połowy wynik podwyższył Grzegorz Gierlasiński i zdaje się, że utrata drugiej bramki, zupełnie odebrała „sokołom” chęci do gry. A na pewno nie było już woli walki, kiedy czerwonymi kartkami zostali ukarani: Patryk Tetlak (57. minuta) i Patryk Tur (63. minuta). Grając w dziewiątkę nasza drużyna nie była już w stanie zagrozić w jakikolwiek sposób spokojnie grającej i bardzo dobrze zorganizowanej defensywie Karpat. W 68. minucie krośnianie ustalili wynik. Trzecią bramkę zdobył wychowanek angielskiego… Crystal Palace, urodzony w Ghanie, posiadający także obywatelstwo holenderskie, Samuel anso Asante. 22-latek trafił do Krosna w sierpniu z V-ligowego Bromley FC.

SOKÓŁ – KARPATY 0:3 (0:2)

0-1 Dziadosz (13 – rzut karny), 0-2 Gierlasiński (45), 0-3 Asante (650

SOKÓŁ: Drzymała – Wojtak, Stępień, Tetlak, Tabaka (45 Buda), Rutyna (8 Przepłata), Drelich (60 Szewczyk), Tyczyński, Stypa (60 M.Tur), P.Tur, Soboń (70 Czerepak).

KARPATY: Krawczyk (85 Żytniak) – Gierlasiński, Pelczar, Dziadosz (72 Kozubal), Fundakowski (46 Gut), Asante, Wojtasik, Blezień, Sikorski (80 Ramiro), Wajs, Zych (62 Majewski).

Sędziował Mateusz Mastaj (Dębica). Żółte kartki: Tetlak, P.Tur, Stępień, Buda – Gierlasiński, Wajs. Czerwone kartki: Tetlak (57. minuta, druga żółta), P.Tur (63. minuta, druga żółta).