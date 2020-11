Sokół Kamień mistrzem jesieni!

Wielka radość w Kamieniu. Po trzech zwycięstwach z rzędu Sokół zakończył pierwszą rundę z taką samą ilością punktów, co Unia Nowa Sarzyna, ale to jej przypadł tytuł mistrza jesiennej rundy, ponieważ na półmetku rozgrywek o miejscu w tabeli decyduje w przypadku równej ilości punktów, lepszy bilans bramkowy. W bezpośrednim meczu obydwu drużyn, rozgrywanym w Kamieniu, był remis 2:2.

Sokół podejmował w ostatniej kolejce imienniczkę z Sokolnik, a więc drużynę, którą kilka lat temu wprowadzał po raz pierwszy do IV ligi, obecny jego trener, Marek Kusiak. Gospodarze nie zmarnowali okazji na powiększenie dorobku punktowego. Wygrali 3:0, strzelając wszystkie gole w ciągu jednego kwadrans pierwszej połowy. Wynik otworzył najskuteczniejszy piłkarz Sokoła, Łukasz Kobylarz, a później dwie bramki zdobył jeden z najlepszych piłkarzy, jakich można oglądać w tej lidze, Bartosz Horajecki. Swoją drogą, należy dziwić się, co ten sporo potrafiący 29-latek robi na boiskach szóstej klasy rozgrywkowej…

Unia na ostatni mecz pojechała do Jastkowic i zgodnie z przypuszczeniami, rozgromiła bardzo słabą w tej rundzie kadrowo Bukową. Już po pół godzinie z „hakiem”, goście wygrywali 4:0. Dwie pierwsze bramki zdobył strzelający ostatnio gole, jak na zawołanie Artur Łuczak.

Kolejne trafienia dopisał na swoje konto także najlepszy snajper ligi, Grzegorz Szymanek ze Stali Gorzyce. Ma ich już 25. „Biało-niebiescy” rozgromili w ostatnim meczu na swoim stadionie Słowianina Grębów, który prowadzi w tym sezoni były ich piłkarz i trener, Tomasz Rychel i tracą do prowadzącego duetu dwa punkty. Czy przezimują na trzeciej czy na czwartej pozycji, dowiedzą się po meczu Pogoni z Olimpią. Spotkanie zaplanowane na ostatnią niedzielę, zostało odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego. Jeżeli Pogoń zgarnie w tym meczu komplet punktów, to ona będzie trzecia na półmetku, a na czwartą pozycję spadnie drużyna z Gorzyc. Ponadto do rozegrania jest jeszcze zaległe spotkanie pomiędzy Olimpią a Francesco, ale jego wynik nic już nie zmieni na górze ligowej tabeli.

STAL GORZYCE – SŁOWIANIN 5:1 (3:0)

1-0 Winiarski (7), 2-0 Stelmach (14), 3-0 Szymanek (19), 34-1 Dziura (72), 4-1 Szymanek (82), 5-1 Szymanek (88).

STAL: Chara – Toś (75 Radzimowski), Winiarski, Przepiórka (85 Wojtanowski), Bernaś, Madej, Stelmach (71 Jędral), Kwiatkowski, Machowski, Kaczmarczyk (62 Golik), Szymanek.

SŁOWIANIN: Smerdak – Ciba, Rak, Majka (46 Łukasik), Dąbek, Kowalczyk (46 Szuba), Lesiak, Kułaczkowski, Janeczko (85 Zygmunt), Mazurek, Dziura.

Sędziował Tomasz Wolan. Żółta kartka Bernaś.

SOKÓŁ KAMIEŃ – SOKÓŁ SOKOLNIKI 3:0 (3:0)

1:0 Kobylarz (17), 2-0 Horajecki (28), 3-0 Horajecki (32)

KAMIEŃ: Kozieł – Piekut, Konefał (85 M.Podstawek), D.Podstawek, Bartnik, Socha, Horajecki, Woźniak, Dziopak, Kozak (85 K.Bednarz), Kobylarz

SOKOLNIKI: Ciuła – Kalinka, Kloc, Beszczyński, Szymańskim, Smalera (56 Surmański), Woś, Kowalski (76 Bebło), Adamczyk, Michalski, Mrzygłód (84 Ligman).

Sędziował Mariusz Sawicki.

BUKOWA – UNIA 0:6 (0:4)

0-1 Łuczak (6), 0-2 Łuczak (24), 0-3 Błajda (26), 0-4 Pieróg (33), 0-5 Błajda (51), 0-6 Wiatr (53)

BUKOWA: Koluch – Słowik, Ożóg, Dziura (46 Wiatrowski), Partyka, Kędzia, Cichoń, Smalisz, Haliniak, Uliasz.

UNIA: Żuraw (65 Maczuga) – Pieróg, Wośko, Wiatr, Jandziński, Iskra (75 Gałdyś), Grześkiewicz, Madej, Bieńkowski (72 Gnidec), Błajda, Łuczak.

Sędziował Grzegorz Tutka. Żółte kartki: Mazur – Iskra.

W pozostałych meczach 18. kolejki:

Jeziorak – Stal Nowa Dęba 1:5 (1:2), Kurkiewicz – Zaskalski 2, Milanowski, Gorzelany, Nowak, Transdźwig – Czarni 4:2 (1:1), Szlęk 2, Rzepiela, Stąporski – Torba, Siembida, Siarka II – Podlesianka 1:0 (0:0), Gajewski, Azalia – Francesco 4:1 (0:0), Zagaja 3, Rudziński – Leja, Łowisko – Brzyska Wola 2:3 (0:1), Olko, Hanula – Kruk, Hacia, Karczmarczyk, Pogoń – Olimpia – mecz przełożony na inny termin, pauzowały Zdziary.