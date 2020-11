Soja z Szeligą i Wierzgacz z Sobczykiem zwycięzcami turnieju deblowego

W hali tenisowej w Stalowej Woli rozegrano Otwarty Turniej Deblowy. Zgłosiło się pięć par męskich i trzy kobiece.

Wśród pań triumfowały: Agata Soja i Agnieszka Szeliga. Turniejowe zmagania rozpoczęły od zwycięskiego spotkania z Julią Zontek i Karoliną Maślach 6:4, 4:6, 10:3. Jak się później okazało był to jedyny pojedynek w tym dniu, który trwał trzy sety. W drugim występie Soja/Szeliga wygrały z Anetą Furman i Natalią Czerwińską 6:1, 6:3. Drugie miejsce, po zwycięstwie nad Furman/Czerwińską 6:1, 6:4, zapewnił sobie debel Maślach/Zontek

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się duet Filip Sobczyk/ Stanisław Wierzgacz. Pierwszy to były zawodnik MKT Stalowa Wola, a drugi to dyrektor Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. Obydwaj panowie zakończyli turniej z kompletem czterech zwycięstw. Pokonali Tomasza Zontek i Alfreda Micała 6:3, 6:2, Łukasza Dzikiego i Grzegorza Breśkę 6:3, 6:4, Pawła Konopelskiego i Mirosława Furmana 6:1, 6:0 i Bartosza Argasińskiego i Adriana Mazera 7:6, 6:1. Ta ostatnia para zapewniła sobie drugie miejsce, po zwycięstwach nad Zontkiem i Micałem 6:4, 6:1, Dzikim i Breśką 6:3, 6:1 i Furmanem i Konopelskim 6:4, 6:3. Trzecie miejsce zajęli: Tomasz Zontek i Alfred Micał, którzy pokonali Dzikiego i Breśkę 6:1, 6:2 oraz Konopelskiego i Furmana 6:4, 6:3.

Share 0 Share Share