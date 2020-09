Słuchawki aktywne – co to takiego i dlaczego każdy strzelec powinien je mieć?

Ochrona słuchu jest dla każdego strzelca niezwykle ważna. Z myślą o bezpieczeństwie słuchu miłośników strzelectwa, producenci opracowują coraz bardziej zaawansowane słuchawki, mające tłumić nadmierny hałas, redukując szkodliwe dźwięki do minimum. Dowiedz się więcej o bezkonkurencyjnych ochronnikach, dedykowanych osobom, często bywającym na strzelnicy.

Pełna redukcja hałasu to za mało! Strzelec musi słyszeć, co dzieje się wokół niego

Wyobraźmy sobie słuchawki, które pochłaniają drgania mechaniczne i tłumią każdy dźwięk, skutecznie chroniąc użytkownika przed pogorszeniem słuchu. Są to tak zwane modele pasywne, działające na zasadzie ‘oddzielenia’ strzelca od wszystkich dźwięków, występujących w jego otoczeniu. Tak duże wygłuszenie ma sens, gdyż skutecznie chroni słuch. Z drugiej strony powoduje jednak problemy, ponieważ tłumienie huku wystrzałów to jedno – nie ma potrzeby, aby tłumić również inne dźwięki. Tu do gry wkraczają słuchawki aktywne, specjalistyczny wyrób z opcją aktywnej redukcji dźwięków niechcianych. Co to oznacza w praktyce? Słuchawki przetwarzają dźwięki i decydują, które z nich stłumić. W efekcie dźwięki o określonej częstotliwości (w tym m. in. polecenia, wydawane przez osobę prowadzącą strzelanie) pozostają słyszalne, a te uznane za niebezpieczne, są całkowicie tłumione. Dużym walorem słuchawek aktywnych (w przeciwieństwie do pasywnych modeli z tej samej rodziny ochronników słuchu), jest możliwość zachowania komunikacji.

Słuchawki z technologią ANC numerem jeden wśród ochronników słuchu dla strzelców

ANC, czyli z ang. Active Noise Cancelling – aktywna redukcja hałasu to funkcja, z której korzysta coraz więcej producentów ochronników słuchu. Możliwość wyeliminowania niebezpiecznych i niechcianych hałasów przy jednoczesnym pozostawieniu dźwięków mowy, pozwala w pełni oddać się strzelaniu. Mając do wyboru zwykłe ochronniki i nowoczesne słuchawki aktywne, nie warto się więc zastanawiać. Inwestycja w zaawansowane ochronniki słuchu przełoży się na komfort przebywania na strzelnicy.