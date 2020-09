Ślub za pasem? Upewnij się, że pamiętasz o ważnych dodatkach ślubnych!

Nie tylko obrączki, welon i spinki do mankietów są akcesoriami, o których państwo młodzi nie mogą zapomnieć. Istnieje też szereg innych, co prawda mniej istotnych, lecz równie symbolicznych dodatków ślubnych. Szykując się na swój wielki dzień warto przygotować listę, która zbiera wszystkie niezbędne drobiazgi – te często pomijane przez roztargnienie. Jeśli Wasz ślub zbliża się wielkimi krokami, to ostatni moment na dokupienie akcesoriów, które uczynią go piękniejszym!

Dekoracja samochodu do ślubu ma znaczenie! Jeśli tablice, to tylko personalizowane

Nie musisz jechać do ślubu limuzyną z wypożyczalni, aby wywrzeć znakomite wrażenie na wszystkich gościach. Sekretem okazuje się dekoracja: jak przyznaje wielu świeżo upieczonych małżonków, lepiej zadbać o przemyślane przybranie zwykłego samochodu, niż jechać do ślubu drogim, ale nieudekorowanym autem. Już kilka eleganckich kwiatów naklejonych na maskę, kokardki na klamkach, serce czy girlandy potrafią uczynić samochód wyjątkowym pojazdem, przeznaczonym wyłącznie dla Pary Młodej. Obowiązkowym elementem dopełniającym całości są oczywiście tablice rejestracyjne ślubne. Tradycja nakazuje, aby znalazł się na nich personalizowany napis, najlepiej z imionami przyszłych małżonków. Absolutnym hitem są tablice, wykonywane na indywidualne zamówienie. Można na nich umieścić dowolną informację, nie tylko imiona, ale również datę ślubu i grafikę, utrzymaną w kolorach przewodnich całej uroczystości. Personalizowane, ozdobne tablice ślubne można zamówić na stronie Puzzle4u.pl, gdzie są dostępne modne akcesoria ślubne w przystępnych cenach. Zastosowanie odpornych materiałów daje gwarancję, że tablice zachowają idealny wygląd nawet w trudnych warunkach pogodowych i świetnie zaprezentują się na zdjęciach nawet podczas deszczu.

Pudełko na koperty i ozdobne opakowania na ciasto: o nich też nie zapomnij!

Gdy trwa gorączka przedślubna, można zapomnieć nawet o najbardziej oczywistych sprawach. Stworzenie listy “must to do” bywa wówczas bardzo przydatne. Zadanie to dobrze jest powierzyć świadkom, którzy z reguły zachowują trzeźwy umysł i pamiętają o tym, co parze młodej wypada z głowy. Wśród często pomijanych dodatków są pudełka na koperty oraz opakowania na ciasto. Ich brak daje o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie: pod kościołem, gdy nie ma do czego schować kopert oraz na weselu, kiedy kelnerzy nie mają do czego spakować ciasta dla gości. Z zamówieniem tych akcesoriów nie polecamy czekać do ostatniej chwili: najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem, wszystko powinno być już w domu. Na szczęście nowoczesne sklepy z dodatkami ślubnymi dostarczają produkty również zapominalskim. W Puzzle4u można zamówić pudełka z własnym nadrukiem, a czas realizacji zamówienia to tylko 3 dni. W ofercie dostępne są również tablice rejestracyjne, tematyczne tabliczki do zdjęć i inne akcesoria ślubne. Korzystając z kreatora wzorów i tekstów, z łatwością stworzysz takie dekoracje, o jakich marzysz. Sprawdź, co przygotował sklep i złóż zamówienie nawet dziś!