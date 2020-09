Skala Apgar, czyli za co punktuje się noworodka. Sprawdź, jak interpretować punktację

Tuż po porodzie dziecka, jego stan zostaje dwukrotnie (u noworodków, którym przyznano 8-10 pkt) lub czterokrotnie (w noworodków w stanie średnim i ciężkim) poddany specjalistycznej ocenie. Położna kontroluje zdrowie dziecka kolejno w pierwszej i piątej albo pierwszej, trzeciej, piątej oraz dziesiątej minucie jego życia. Podczas badania sprawdza się 5 parametrów, na podstawie których można ocenić, czy noworodek wymaga pomocy lekarskiej. W niniejszym wpisie opowiemy więcej o skali Apgar.

Dziesięciopunktowa skala APGAR pozwala ocenić funkcje życiowe noworodka

APGAR to skrót oznaczający pięć parametrów, kluczowych w ocenie zdrowia noworodka (ang. Activity, Pulse, Grimace, Appearance, Respiration). Ich oceną zajmuje się lekarz bądź położna, odbierająca poród. Za każdy z parametrów przyznaje się od 0 do 2 punktów, co w sumie daje 10 punktów w skali Apgar – wynik, pożądany przez wszystkie mamy.

Podczas badania ocenia się:

Activity – napięcie mięśni (2 punkty za samodzielne, aktywne ruchy)

Pulse – czynność akcji serca (2 punkty za puls powyżej 100 uderzeń na minutę)

Grimace – odruchy (2 punkty za płacz i kaszel /kichanie)

Appearance – kolor skóry (2 punkty za różowe zabarwienie całego ciała)

Respiration – oddychanie (2 punkty za głośny płacz /krzyk)

Punktacja poniżej 3 pkt często wskazuje na niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu

Nie wszystkie noworodki rodzą się w dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia. Zdarza się, że dziecko nie oddycha samodzielnie, ma sine i wiotkie ciało. Jeżeli taki stan utrzymuje się powyżej pięciu minut, można mówić o niedotlenieniu okołoporodowym. Przyznanie od 0 do 3 punktów w skali Apgar wskazuje na ciężką postać niedotlenienia – stan, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. Niepokojąco niska punktacja bywa bezpośrednim wynikiem błędu medycznego, do którego mogło dojść podczas porodu. Gdy zachodzi podejrzenie, że personel obecny na sali porodowej nie postępował prawidłowo, warto zbadać sprawę. Jeżeli uda się dowieść, że do zamartwicy urodzeniowej doszło przez błąd lekarski, uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie formalnością.

