Siódma z rzędu wygrana Unii

Już po kwadransie z „kawałkiem” lider z Nowej Sarzyny wygrywał z Podlesianką 3:0. Już w 2. minucie na listę strzelców wpisał się Patryk Wiatr, w 9. i 17. minucie do bramki trafił Artur Łuczyk – ma już na swoim koncie 8 strzelonych goli – a po zmianie stron wynik ustalił Dawid Bieńkowski. Unia wygrała siódmy mecz z rzędu!

Trzecie natomiast zwycięstwo z rzędu zanotowała Olimpia Pysznica. Trzy bramki w wygranym meczu w Woli Zarczyckiej zdobył jej grający trener Piotr Młynarczyk.

W Chwałowicach miejscowy Jeziorak postawił się leżajskiej Pogoni, ale trzy punkty zabrali ze sobą goście. A jeszcze w 82. minucie był remis 3:3.

Interesujący przebieg miało spotkanie Stali Nowa Dęba z Sokołem Sokolniki. Trzy punkty zapewnił przyjezdnym, Łukasz Adamczyk. W 79. minucie doprowadził do wyrównania, a kilka minut przed końcem zdobył zwycięską bramkę.

Dzielnie bronił się w Brzyskiej Woli Słowianin, jednak ostatni kwadrans należał do gospodarzy, którzy zdobyli w tym czasie trzy bramki.

Wyniki 8. kolejki:

Bukowa – Zdziary 1:2 (0:2), Lebioda – P.Wojtas, Pchełka, Stal Gorzyce – Siarka II 1:0 (0:0), Golik, Azalia – Olimpia 2:5 (1:3), Zagaja 2 – Młynarczyk 3, Łyp, Wermiński, Unia – Podlesianka 4:0 (3:0), Łuczyk 2, Wiatr, Bieńkowski, Jeziorak – Pogoń 3:4 (1:3), (K.Ożga 2, Koczwara – Bubiłek 2, Pigan, Drożdżal, Łowisko – Transdźwig 1:2 (1:1), Bolko – Kabata, Lubera, Stal Nowa Dęba – Sokół Sokolniki 2:3 (0:0), Nowak, Kotrych – Adamczyk 2, Woś, Brzyska Wola – Słowianin 3:0 (0:0), Hacia, Kruk, Leniart, Francesco – Czarni 0:0, pauzował Sokół Kamień.

W tabeli Unia o 3 punkty wyprzedza Sokoła Sokolniki i o 5 pkt Łowisko.

9. kolejka: 19 września: Zdziary – Azalia (13), Sokolniki – Brzyska Wola, Czarni – Unia, Olimpia – Francesco, Pogoń – Bukowa, Transdźwig – Jeziorak, 20 września: Siarka II – Łowisko (11), Sokół Kamień – Stal Gorzyce, Podlesianka – Stal Nowa Dęba (wszystkie mecze o 16), pauzuje Słowianin.