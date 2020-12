Sekret smaku tkwi w odpowiedniej obróbce potrawy. Sam genialny przepis nie wystarczy

Restauracje całego świata prześcigają się wymyślaniu kolejnych dań i udoskonalaniu znanych od wieków receptur. Kulinarne eksperymenty niejednokrotnie przynoszą fantastyczne rezultaty, skutkujące odczuwalnym wzrostem liczby przyjmowanych zamówień. Czy to na miejscu, czy też na wynos albo na dowóz – wieści o lokalu, w którym serwują pyszne jedzenie, roznosi się z prędkością światła. Do przygotowania wartościowych potraw potrzeba wielu różnych rzeczy.

Nawet składniki najwyższej jakości po złej obróbce utracą większość swoich walorów

Produkty wykorzystywane do przyrządzenia popisowego dania zwykle prezentują znacznie wyższy poziom, niż to co leży na półkach większości supermarketów. Sprawdzeni dostawcy to jednak „tylko” pierwszy element całego, długiego łańcucha. Po wstępnym przygotowaniu – np. ubiciu ciasta, poszatkowaniu warzyw czy porcjowaniu mięsa – półprodukty należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Tak, aby zachowały maksimum świeżości aż do momentu, w którym trafią na blat szefa kuchni. Jak zauważają specjaliści z działającej w branży gastronomicznej firmy Resto Quality: nawet jeden stopień Celsjusza odchyłu temperatury od optimum finalnie zrobi odczuwalną przez podniebienie różnicę. Podobnie można by napisać o wielu innych czynnikach, żeby wymienić tylko wilgotność. Warto zwrócić uwagę, że obróbka mechaniczna odgrywa równie istotną rolę, co wieńcząca dzieło obróbka termiczna.

Lokal gastronomiczny na poziomie nie może się obejść bez specjalistycznego wyposażenia

Jakiego konkretnie? To zależy od tego, w czym specjalizuje się dana restauracja: przygotowanie polskiego steka wołowego, włoskiej pizzy czy tureckiego kebaba wymaga zupełnie odmiennego zestawu profesjonalnych narzędzi, niż przyrządzenie japońskiego sushi, chińskiego kurczaka, tajskich pierożków albo innych specjałów kuchni azjatyckiej. Podobne przykłady dałoby się wymieniać praktycznie bez przerwy. Podczas poszukiwań pieca, grilla, miksera, szafy chłodzącej czy innej maszyny o odpowiednich parametrach warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie dostosowanie kuchennego sprzętu do indywidualnych potrzeb. Wysoka jakość produktów pozwala poważnie myśleć o tym, by zdobywać uznanie klientów, degustatorów, a nawet rozmaite wyróżnienia. Wykreowanie prestiżu przez restauratora musi opierać się na solidnych podstawach, jakim są potrawy zachowujące pełnię smaku i aromatu.