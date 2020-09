SARZYNA. Syn podejrzany o zabójstwo matki

W nocy z 4 na 5 września w Sarzynie w gm. Nowa Sarzyna doszło do wybuchu gazu i pożaru domu. Wewnątrz budynku strażacy znaleźli ciało 77-letniej kobiety. O zabójstwo matki podejrzany jest jej syn. Mariuszowi S. grozi nawet kara dożywotniego więzienia.

Śledztwo przeciwko Mariuszowi S. prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Leżajsku. Mężczyzna podejrzany jest o przestępstwo z art. 148 § 1 kk „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Do jego popełnienia miało dojść w nocy z 4 na 5 września w Sarzynie pow. leżajskiego. Tej nocy strażacy zostali wezwani do pożaru domu jednorodzinnego w Sarzynie. Jak ustalono, zanim w budynku pojawił się ogień, doszło w nim do wybuchu gazu. W płonącym domu ratownicy znaleźli zwłok Stanisławy S.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, iż do pożaru budynku mieszkalnego doszło w wyniku wybuchu butli z gazem, a podczas zaistniałego zdarzenia w jego wnętrzu przebywał również Mariusz S. W dniu 6 września 2020 roku został skierowany do Sądu Rejonowego w Leżajsku, wniosek o zastosowanie wobec Mariusza S., środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast ciało Stanisławy S. zostało skierowane na sekcję – informuje prokurator Paweł Król, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. – W sprawie podejmowane są dalsze czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zaistniałego zdarzenia w tym potwierdzenie okoliczności związanych z udziałem w nim Mariusza S. Za zarzucane Mariuszowi S. przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.