Rząd zamyka cmentarze na 3 dni

– Podjęliśmy decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada – poinformował w piątek, 30 października, na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował też do seniorów, by pozostali w domach przez najbliższe dwa tygodnie.

Jak przekazał premier, pogrzeby w tym okresie będą mogły się odbywać. Wejście na cmentarz będzie możliwe w trakcie pogrzebu i czynności z nim związanych. Zamknięcie cmentarzy to nieodzowne działanie, by w okresie Wszystkich Świętych nie narażać dużej grupy osób na zarażenie się koronawirusem w drodze i na cmentarzu.

– Ważne jest, abyśmy nie gromadzili się w dużych grupach. Apelujemy o rozłożenie wizyt na cmentarzach w najbliższym okresie. Pamiętajmy, że w tym wyjątkowym okresie możemy uczestniczyć we mszy świętej za pośrednictwem radia lub telewizji. Obecnie obowiązuje limit osób, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych, np. w mszy świętej czy pogrzebie. W kościele może przebywać max. 1 osoba na 7 m2. Musimy zakrywać usta i nos oraz zachować co najmniej 1,5-metrowe odległości – podkreślał.

Mateusz Morawiecki zaapelował też do seniorów, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby. Prosił o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Z myślą o nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów skierowany. Lokalne ośrodki pomocy społecznej przy wsparciu wolontariuszy dostarczą niezbędne produkty do domu seniora. W ten sposób osoba starsza może ograniczyć konieczność wychodzenia na zewnątrz.

Premier przypomniał też, że aby zmniejszyć liczbę nowych zakażeń, musimy już teraz ograniczyć kontakty społeczne. Prosił o przestrzeganie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym:

zakrywania nosa i ust wszędzie w przestrzeni publicznej,

utrzymywania co najmniej 1,5-metrowej odległości w kontaktach z innymi osobami,

dbania o higienę i jak najczęstszego mycia ręce.

pracowania z domu, jeśli tylko to możliwe.

Tam, gdzie jest to możliwe w administracji publicznej, rząd zaleca pracę w systemie zdalnym. Dzięki procesowi cyfryzacji usług, obywatele w wielu przypadkach mogą załatwić sprawy urzędowe przez Internet.