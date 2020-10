Ruszyły amatorskie ligi koszykówki i siatkówki

Zainaugurowały rozgrywki stalowowolskie ligi amatorów koszykówki i siatkówki. Pierwsi przystąpili do rywalizację siatkarze WP-Transferu i Leśnika. Spotkanie zakończyło się wygraną „transferowców”, ale wielokrotny mistrz SWVA, musiał zostawić na parkiecie dużo potu, bo „gajowi” zawiesili mu poprzeczkę bardzo wysoko.

Od zwycięstwa rozpoczął nowy sezon aktualny mistrz – Samax. Już w pierwszym secie wskazał młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka, kto będzie rządził w tym spotkaniu.

Dobrze też zaczęła sezon, ale nieudanie skończył Stella. Pierwszą partię wygrała, jak chciała, natomiast trzy kolejne odsłony tego meczu należały do Konzbudu.

Do rozgrywek ligi koszykarskiej zgłosiło się, podobnie jak w ubiegłym roku, tylko cztery drużyny. W pierwszym meczu HSW Narzędziownia przegrała z ATS Team, którego trzon stanowią zawodnicy, którzy w ubiegłym sezonie reprezentowali Martwe Piksele. W drugim meczu rozegranym w sobotę, Met-Bud pokonał Zajezdników – występują w tej drużynie byli i obecni zawodnicy Stali Stalowa Wola. W zwycięskim zespole pierwszoplanowe role grali doświadczeni koszykarze: Paweł Rogala, Ireneusz Kowalski, Tomasz Włodarczyk, Paweł Pydych, Dominik Ryznar.

SWVA. Wyniki 1. kolejki: WP-Transfer – Leśnik 3:0 (26:24, 25:21, 25:21), UKS Dwójka – Samax 0:3 (9:25, 18:25, 23:25), BHP M.Stella – Konzbud 1:3 (25:16, 19:25, 24:26, 22:25).

2. kolejka, 24 października: Dwójka – Konzbud (10), Leśnik – Samax (11.40), BHP M.Stella – WP–Transfer (12.30).

SWBA. Wyniki 1. kolejki: HSW Narzędziownia – ATS Team 32:58, iZajezdnicy – Met-Bud 70:82

2. kolejka, 24 października: HSW Narzędziownia – Zajezdnicy (16), Met-Bud – ATS Team (17.15).