Ruszył nabór do podkarpackich terytorialsów

30 stycznia rozpocznie się szkolenie podstawowe dla nowych żołnierzy wstępujących do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Chętni do rozpoczęcia przygody z wojskiem już dzisiaj mogą zgłaszać się do właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień.

Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia w pododdziałach 3. Podkarpackiej Brygady powinni udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby (można to również zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP). Następnie kandydaci zostaną skierowani na badania psychologiczne oraz do wojskowej komisji lekarskiej. Dzięki szybkiemu działaniu ochotnicy zwiększą swoją możliwość odbycia 16-dniowego szkolenia podstawowego, które na Podkarpaciu rozpocznie się 30 stycznia, a zakończy uroczystą przysięgą 14 lutego.

– Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment by wykonać pierwszy krok w dorosłość. 16-dniowe szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Minimum teorii, maksimum praktyki, m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i poznali podstawowe zasady zachowania na polu walki – wyjaśnia dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT płk Dariusz Słota.

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

– ukończyła 18 lat

– posiada obywatelstwo polskie

– nie była karana za przestępstwa umyślne

– posiada dobrą sprawność psychofizyczną

– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.