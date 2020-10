Rusza akcja „Stalowowolska Paczka Pomocy“

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już po raz trzeci przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy – Edycja 2020 – SAMOTNY, ALE NIE SAM”. Z uwagi jednak na pandemię COVID – 19 forma inicjatywy ulega zmianie i opierać się będzie na współpracy z lokalnym biznesem i instytucjami publicznymi.

Głównym celem Akcji jest wsparcie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji finansowej w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę darów rzeczowych i przekazanie ich w formie paczek.

– W 2020 roku chcemy działania pomocowe w ramach Akcji skierować podobnie jak rok temu do seniorów i osób niepełnosprawnych z naszego Miasta, którzy są samotni i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia tych osób, należących do grup szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem, paczkami chcielibyśmy obdarować około 60-70 osób z naszego Miasta. Mamy również świadomość tego, że obecny stan gospodarki oraz zaburzony system funkcjonowania w przestrzeni lokalnej, zarówno ograniczenie kontaktów społecznych jak i popytu na rynku gospodarczym negatywnie wpływa na stan finansów lokalnych firm i instytucji a szczególnie pracowników – mówią organizatorzy.

Z tego względu udział w Akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy – Edycja 2020 – SAMOTNY, ALE NIE SAM” polegał będzie na ufundowaniu i przygotowaniu przez lokalne firmy i instytucje paczek zawierających konkretne produkty spożywcze i chemiczne a następnie przekazanie ich do MOPS w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Wśród produktów w każdej paczce rekomendujemy, aby znalazły się:

a) artykuły spożywcze, w tym m. in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, owoce w słoiku lub w puszcze, owoce suszone, wyroby czekoladowe, ciastka paczkowane itp.

b) artykuły chemiczne, w tym m. in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania ok. 1 kg – 1,5 kg, płyn do płukania, kostki zapachowe do WC itp.

W ramach Akcji nie zbierane będą środki finansowe. Firmy, instytucje mogą przygotować paczki, które po dostarczeniu do MOPS następnie z pomocą strażaków i wolontariuszy w terminie do 14 grudnia 2020 roku przekazane zostaną mieszkańcom naszego Miasta.

Ważny jest również fakt, aby paczki nie były anonimowe, w związku z tym organizatorzy proszą firmy i instytucje, aby dołączyły do każdej z nich kartki świąteczne z życzeniami i informacją kto ją przygotował.

W 2020 roku wszelkich informacji dotyczących Akcji

udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Koordynator Akcji – Małgorzata Gotfryd,

w godzinach od 800 do 1500 , tel. 15 842 50 97 wew. 21 ,

e-mail: stalowowolskapp@mops-stalwol.pl lub mops@stalowawola.pl