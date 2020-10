ROZWADÓW. Ratujmy cmentarne zabytki

Początkiem października zakończono prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. W tym roku Fundacja Przywróćmy Pamięć odnowiła trzy nagrobki z początku XX wieku. – W ciągu 9 lat udało się odnowić w sumie 19 zabytkowych nagrobków i pomników ze 118 wpisanych do rejestru zabytków – mówi Witold Adamski, prezes Fundacji Przywróćmy Pamięć.

Cmentarz parafialny w Rozwadowie jest jednym z najstarszych cmentarzy w Polsce, starszym niż warszawskie Powązki czy krakowski Rakowicki.

Oprócz ratowania zabytków na cmentarzu parafialnym Fundacja od kilku lat prowadzi również badania cmentarza wojennego w Rozwadowie, jak i podejmuje próby jego renowacji. Decyzją Ministerstwa Kultury w ubiegłym roku przyznano jej prawny statut Opiekuna Miejsca Pamięci dla tego cmentarza.

Z inicjatywy Fundacji został opracowany przez gminę Stalowa Wola plan renowacji cmentarza wojennego. Zyskał on aprobatę ze strony Urzędu Wojewódzkiego, jak i Konserwatora Zabytków.

– Niestety, prace nie mogły zacząć się ani w ubiegłym roku, ani w tym z uwagi, że teren cmentarza wojennego w 1998 roku został przejęty przez parafię rozwadowskiej Fary i jest tutaj potrzebna zgoda księdza proboszcza, a tej zgody proboszcz odmówił. Jednak po ostatnich rozmowach w tej sprawie przeprowadzonych przez Urząd Konserwatora, jak i piśmie od Wojewody Podkarpackiego do księdza proboszcza istnieje szansa na pozytywne załatwienie sprawy – informuje prezes Fundacji Przywróćmy Pamięć.

W międzyczasie Fundacja dokonała wymiany krzyży brzozowych na żołnierskich mogiłach, prowadzi również korespondencję z rodzinami poległych żołnierzy z Polski, jak i zagranicy, którzy dzielą się z nami dokumentami, pamiątkami rodzinnymi.

– Dzięki czemu możemy zobaczyć nie raz twarze spoczywających tu żołnierzy. Nie każdy może wie, ale cmentarz wojenny w Rozwadowie był największym cmentarzem z I wojny światowej w dawnym okręgu tarnobrzeskim, na którym ostatecznie spoczęło ponad tysiąc żołnierzy różnych narodowości z armii Austro-Węgierskiej, Rosyjskiej i Niemieckiej. Miejsce swojego spoczynku znalazło tu wielu Polaków, którzy służyli w armiach zaborców. Oprócz nich są pochowani także Węgrzy, Czesi, Rosjanie czy Włosi – dodaje Witold Adamski.

Prace na obu cmentarzach nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc finansowa w okresie Wszystkich Świętych odwiedzających obie nekropolie w Stalowej Woli mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych.

– Dzięki ich ofiarności, podczas kwest udaje się nam uzbierać kwoty, które pozwalają nam na staranie się o dotację i renowację zabytków. W tym roku mogliśmy uzyskać 50 proc. dotacji z gminy Stalowa Wola, za co również jesteśmy wdzięczni. Niestety w tym roku w związku z sytuacją, jaka panuje w całej Polsce, wiele organizacji odwołuje kwesty. Również i my podjęliśmy taką decyzję, aby nie narażać kwestujących ani państwa. Dlatego zwracamy się do każdego z prośbą, komu nie są obojętne zabytki naszej nekropolii o wsparcie, o ile to możliwe, przez wpłatę na konto Fundacji dobrowolnej kwoty, tak abyśmy w następnym roku mogli odrestaurować dwa lub trzy kolejne zabytkowe nagrobki. Postanowiliśmy również przygotować cegiełki, które będziemy chcieli rozprowadzać również na wsparcie ratowania zabytkowych nagrobków. Szczegóły wkrótce będą na naszej stronie internetowej www.przywrocmypamiec.pl oraz na facebooku na naszym profilu. Tam również znajdziecie państwo numer konta Fundacji. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i prosimy o wsparcie – mówi prezes Fundacji Przywróćmy Pamięć.