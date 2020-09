Rozstrzygnęli przetarg na nowe tereny rekreacyjne

Zakończyło się postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”. Oferty w przetargu złożyło trzech wykonawców. Realizację zadania powierzono firmie ze Starego Sącza, które wyceniła wartość inwestycji na nieco ponad 7,7 mln zł.

Inwestycja została podzielona na etapy. Etap I to budowa toru rolkarskiego i pumptracku, jego realizacja ma się zakończyć w 2021 roku. Etap II stanowi zagospodarowanie terenu położonego w korytarzu ekologicznym rzeki San, etap III zaś to wykonanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do nowotworzonych terenów zielonych. Etapy II i III mają mieć swój finał w 2022 roku.