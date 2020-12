Rozpędzony WP-Transfer

W rozgrywkach amatorskich odbyły się w ostatni weekend tylko mecze siatkarskie – koszykarze swoje spotkania przenieśli na inny termin.

W pierwszym sobotnim meczu Dwójka nie miała nic do powiedzenia z Konzbudem, a w drugim Eco Sol gładko przegrał z Leśnikiem Rudnik. W każdym z trzech setów dominowali „gajowi” i odnieśli drugie zwycięstwo w tym sezonie. W ostatnim spotkaniu 6. kolejki Stella postawiła się „transferowcom” w pierwszym secie, ale trzy kolejne, należały do Starego Mistrza, który rozkręcał się z minuty na minutę, co widać po wynikach każdej z partii…

Wyniki 6. kolejki: Dwójka – Konzbud 0:3 (14:25, 20:25, 21:25), Leśnik – Eco Sol 3:0 (25:15, 25:13, 25:17), BHP Mazur/Stella – WP-Transfer 1:3 (25:23, 21:25, 18:25, 16:25). pauzował Samax.