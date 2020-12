Rewolucja na drogach

Bezwzględne pierwszeństwo dla pieszego, który dopiero wchodzi na pasy, maksymalna prędkość w terenie zabudowanym 50 km przez całą dobę, zakaz jazdy na tzw. zderzak – to główne zmiany w przepisach o ruchu drogowym przyjęte przez rząd, którymi zajmie się teraz Sejm. Już od 5 grudnia wchodzą natomiast w życie przepisy, dzięki którym można będzie jeździć bez prawa jazdy przy sobie. Za przygotowanie i wdrożenie nowych regulacji odpowiada wiceminister infrastruktury Rafał Weber, poseł PiS ze Stalowej Woli.

Te zmiany to prawno-technologiczna rewolucja. Dla pieszych największe znaczenia ma oczywiście nowy przepis dotyczący przejść przez drogi i ulice.

Pierwszeństwo ze szczególną uwagą

– Pieszy wchodzący na zebrę będzie miał bezwzględne pierwszeństwo, wtedy jadące pojazdy będą musiały zwolnić lub zatrzymać się i go przepuścić – mówi „Sztafecie” wiceminister Weber.

Do tej pory było tak, że pieszy miał pierwszeństwo na pasach, gdy już się na nich znajdował, wszedł. Według nowych przepisów, wystarczy, że pieszy zbliża się do zebry, i wówczas kierowcy mają obowiązek zwolnić lub zatrzymać się, by umożliwić mu przejście. Przechodząc przez pasy, pieszy musi jednak zachować szczególną uwagę i nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego…

Więcej na temat zmian w przepisach ruchu drogowego, znajdziesz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 49 (3.12.2020)