Remontują dwór w Kotowej Woli

Fundacja Fundusz Lokalny SMK z dniem 30 grudnia 2019 r. w drodze darowizny otrzymała od Stowarzyszenia Mieszkańców Odnowy Wsi „Wolan” Dwór Horodyńskich w Kotowej Woli. Zabytek wymaga kontynuacji prac budowlanych. Nowy właściciel do 2024 roku planuje wykonanie prac remontowych, które pozwolą na uruchomienie w tym miejscu Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego. Data nie jest przypadkowa bowiem wówczas przypadnie 250 rocznica powstania dworu.

– Stowarzyszenie Mieszkańców Odnowy Wsi „Wolan” w połowie tamtego roku stwierdziło, że chce poszukać godnego następcy, który dokończy odbudowę i wybrali nas – lokalną organizację. Po rozmowach pomiędzy naszym zarządem, a walnym zebraniem członków stowarzyszenia stwierdzono, że gwarantujemy odbudowę dworu oraz gwarantujemy, iż to miejsce będzie miało charakter publiczny i będzie służyło mieszkańcom Kotowej Woli, gminy Zaleszany, regionu – mówi Stanisław Baska, prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Prace na obiekcie ruszyły w połowie sierpnia. Założeniem na 2020 r. jest pełna rekonstrukcja stropu nad piwnicami. Kolejnym krokiem mają być instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Fundacja planuje zachować najbardziej pierwotny układ pomieszczeń w budynku, tak aby uwzględniając jego zabytkowy charakter mógł spełniać funkcję Ośrodka Dziedzictwa Lokalnego i służyć ludziom. SMK w pierwszej kolejności skupia się na renowacji wnętrza budynku. Zewnętrzna część dworu będzie modernizowana po uruchomieniu obiektu, chyba, że znajdą się duże środki, które pozwolą na równoczesne prowadzenie tych prac.

W najbliższym czasie mają odbyć się rozmowy z gminą Zaleszany oraz lokalnymi partnerami w celu wykonania miejscowego planu zagospodarowania. – Musimy wspólnie z sąsiadami zastanowić się jak ma wyglądać to centrum wsi, żeby to było piękne miejsce i aby wyeksponować bryłę dworu na tle otoczenia – mówi Stanisław Baska. Wiosną przyjdzie czas, aby pochylić się nad koncepcją ogrodów wokół dworu. – Dostaliśmy bardzo niewyraźną kserokopię obrazu, z połowy XIX wieku dworu Kotowa Wola, gdzie widać bryłę budynku i ogrody. To były bardzo skromne ogrody, ale pasujące do stylu wiejskiego. Czeka nas zadanie żeby odszukać oryginał u kolekcjonera, właściciela obrazu z Krakowa, zrobić porządną kopię i zastanowić się czy nie wrócić do tej koncepcji – mówi Stanisław Baska.

Inicjatorem budowy dworu w Kotowej Woli był Kajetan Kraiński. W 1774 roku ukończono podpiwniczony budynek mieszczący czternaście pokoi o różnej wielkości i przeznaczeniu. W 1872 roku dwór przejął Franciszek Popiel, rządca dóbr Dolańskich w Sokolnikach. Kolejnym właścicielem rezydencji był Rachmiel Kanarek, który w 1906 roku sprzedał dwór Horodyńskim. W rękach Horodyńskich obiekt pozostał do 1945 roku. Później został upaństwowiony. Mieściło się tu m.in. przedszkole, szkoła i mieszkania dla biednych rodzin oraz nauczycieli. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Dominik Horodyński odzyskał dwór, ale nie prowadził w nim żadnych prac. Po kilku latach dwór wrócił w posiadanie gminy, która przekazała go Stowarzyszeniu Odnowy Wsi „Wolan”, które prowadziło odnowę dworu. Końcem 2019 roku pałeczkę przejęła Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Fundacja zainicjował akcję „Podaj cegłę, podaj cegłę… na dwór Kotowa Wola”, która skierowana jest do firm i osób mogących wspomóc renowację budynku materiałami budowlanymi. Proces odnowy dworu można także wesprzeć dobrowolnymi datkami na konto. Wszystkie informacje dotyczące możliwości wsparcia fundacji w ich działaniach znajdują się na stronie www.fundacjasmk.pl i FB fundacji.