Rekruterzy podkarpackich terytorialsów czekają na chętnych do służby

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła proces rekrutacji do pododdziałów w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Chętni do rozpoczęcia przygody z wojskiem na początku roku mogą wybrać termin odbycia szkolenia podstawowego i wyrównawczego. Na rok 2021 zaplanowano pięć powołań do służby w naszych batalionach. Dokumenty można składać już dzisiaj do Wojskowych Komend Uzupełnień lub poprzez rekruterów.

– Ochotnicy, którzy podjęli decyzję o założeniu munduru w tym trudnym czasie dla społeczeństwa i naszej ojczyzny już dzisiaj mogą rozpocząć procedurę powołania. Dla kandydatów do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT przygotowaliśmy trzy możliwości złożenia dokumentów. Wniosek o powołanie do służby można złożyć bezpośrednio we właściwych terytorialnie Wojskowych Komendach Uzupełnień, poprzez platformę ePUAP, jak również poprzez naszych batalionowych rekruterów – wyjaśnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Rekruterzy 3.PBOT mają za zadanie wyszukiwać kandydatów do służby wojskowej oraz wspierać w procesie naboru do najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. „Headhunterzy” udzielają informacji dotyczących powołania do odbycia terytorialnej służby wojskowej oraz zapoznają chętnych z trzyletnim cyklem szkolenia, począwszy od podstawowego poprzez etap szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego. Rekruterzy pomagają również osobom zainteresowanym wypełnić wymagane dokumenty oraz dostarczyć je do WKU.

Koncepcja powołania rekruterów w Wojskach Obrony Terytorialnej wzorowana jest częściowo na modelu stosowanym m.in. w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy krajach skandynawskich.

Rekrutację prowadzą:

ppor. OT. Maciej Szeremeta – szef rekruterów, tel. 501676296, działa na terenie powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i przeworskiego,

st. szer. OT. Michał Bełz – tel. 501045995, działa na terenie powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego,

kpr. OT. Paweł Porębski – tel. 608658562, działa na terenie powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i leżajskiego,

szer. OT. Jerzy Frąckowiak – tel. 889151953, działa na terenie powiatów dębickiego, mieleckiego, jasielskiego, ropczycko – sędziszowskiego i strzyżowskiego,

kpr. OT. Dawid Nikholz – tel. 530517336, działa na terenie powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i przeworskiego,

kpr. OT. Jaromir Brański – tel. 796222406, działa na terenie powiatów sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego, krośnieńskiego i brzozowskiego.

Terminy rozpoczęcia szkoleń dla nowych kandydatów rozpoczną się: 30 stycznia, 8 maja, 26 czerwca, 4 września i 20 listopada.