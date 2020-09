Rekordowy skok Krasowskiego, ale poza konkursem

We wtorek (22 września) na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbywały się 62. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce. W zawodach uczestniczyły głównie dzieci i młodzież.

Gwiazdą mistrzostw był aktualny mistrz Polski seniorów w rzucie dyskiem, Bartłomiej Stój. Wychowanek Victorii Stalowa Wola, obecnie zawodnik AZS KU Politechniki Opolskiej oddał dobry rzut, na odległość 60,31. To wynik o kilkanaście centymetrów lepszy od tego, który nie tak dawno zapewnił Piotrowi Małachowskiemu, a więc byłemu mistrzowi świata, dwukrotnemu srebrnemu medaliście Igrzysk Olimpijskich, brązowy medal na ostatnich mistrzostwach Polski we Włocławku.

Z innych wyników, jakie padły we wtorek na stadionie przy ul. Staszica, należy odnotować także nowy klubowy rekord Victorii, jaki w biegu na 300 n ustanowił Kacper Szwedo oraz pozakonkursowe osiągnięcie skoczka wzwyż Sparty Stalowa Wola, 15-letniego Jakuba Krasowskiego. W zawodach pokonał poprzeczkę na wysokości 185 cm, a już poza konkursem, w dodatkowym skoku, uzyskał wysokość 192 cm. To o 3 cm więcej niż wynosi jego rekord życiowy.

Medaliści stalowowolskich mistrzostw

Kobiety:

100 m:. Judyta Zwolińska (Victoria) – 12,31, 2. Magdalena Niemczyk (Tiki-Taka Kolbuszowa) – 12,33, 3. Oliwia Gut (Victoria) – 12,52, 200 m: 1. Judyta Zwolińska (Victoria) – 25,06, 2. Wiktoria Wrońska (Tiki-Taka) – 25,77, 3. Wanessa Krzyżewska (Victoria) – 26,10, 300 m: 1. Pola Mastalerz (Wieliczanka) – 42,44, 2. Martyna Wal (Stal Mielec) – 42,87, 3. Natalia Cygan (Victoria) – 43,80, 600 m U-12: 1. Karolina Zięba (Stal Nowa Dęba) – 1:55,59, 2. Magdalena Sojka (Victoria) – 1:58,02, 3. Laura Dobrowolska (Stal Nowa Dęba) – 1:59,34, 600 m U-14: 1. Blanka Machaj (Victoria) – 1:44,59, 2. Magdalena Misztal (KML Lubaczów) – 1:53,26, 3. Julia Czarny (Victoria) – 1:53,27, 1000 m: 1. Agnieszka Dybka (Resovia) – 2:52,50, 2. Julia Szydłowska (Żaczek Połaniec) – 2:55,63, 3. Olga Wal (Stal Mielec) – 2:55, skok w dal: 1. Amelia Gancarska (MUKLA Dębica Korzeniowski.pl) – 4,86, 2. Dominika Szymańska (Sparta Stalowa Wola) – 4,82, 3. Kinga Galik (MUKLA Dębica korzeniowski.pl) – 4,75, skok wzwyż: 1. Kornelia Jaskowiak – 140, 2. Aleksandra Kieliszek (obie Victoria) – 140, 3. Natalia Chmura (Sparta) – 120, kula 4 kg: 1. Ewelina Tęcza (Sparta) – 9,79, 2. Wiktoria Kuziora (Victoria) – 8,49, 3. Dominika Szymańska (Sparta) – 7,30, kula 3 kg: 1. Kinga Szabat (Victoria) – 8,74, 2. Oliwia Wołoszyn (Sparta) – 8,66, 3 Kinga Mierzwa (Victoria) – 8,24, rzut młotem 3 kg: 1. Maria Duszkiewicz – 47,85, 2. Julia Szady (obie Stal Mielec) – 46,74, 3. Kornelia Jaskowiak (Victoria) – 39,19, rzut młotem 4 kg: 1. Agata Kotwica – 40,77, 2. Natalia Ziółkowska (obie Victoria) – 40,44.

Mężczyźni

100 m: 1. Jakub Bembenek (Victoria) – 12, 2. Adam Wójcik – 12,66, 3. Karol Lesiczka (wszyscy Victoria) – 12,68, 300 m: 1. Kacper Szwedo – 35,03 (rek. klubu), 2. Marek Grykałowski (obydwaj Victoria) – 37,48, 3. Szymon Porębski (Cracovia) – 39,96, 600 m U-12: 1. Igor Staszek (Wawel Kraków) – 1:55,93, 2. Paweł Solak (Znicz Biłgoraj) – 2:02,48, 3. Adrian Kopeć (Witar Tarnobrzeg) – 2:07,20, 600 m U-14: 1. Michał Bosak – 1:44,34, 2. Mateusz Bosak (obydwaj KTL Lubaczów) – 1:48,22, 3. Norbert Nowak (Victoria) – 1:48,61, 1000 m: 1. Damian Kic (GUKLA Bratkowice korzeniowski.pl) – 2:34,63, 2. Kacper Jaworski (Stal Mielec) – 2:34,92, 3. Kamil Kawalerski (AZS AWF Kraków) – 2:35,48, skok w dal: 1. Jakub Krasowski (Sparta) – 6,03, 3. 2. Maciej Cepil (Victoria) – 3,85, skok wzwyż: 1. Jakub Krasowski (Sparta) – 185, rzut młotem: 1. Alan Witas (Sparta) – 60,06, kula 7,26 kg: 1. Mateusz Kopeć (Victoria) – 13,30, kula 6 kg: 1. Michał Mierzwa (Victoria) – 1035, kula 5 kg: 1. Michał Pieróg – 10,56, 2. Krzysztof Gęśla (obydwaj Sparta) – 10,29, rzut dyskiem 1 kg: 1. Krzysztof Gęśla – 35,33, 2. Piotr Rydzik (obydwaj Sparta) – 34,20, rzut dyskiem 1,75 kg: 1. Mateusz Kopeć (Victoria) – 36,59, rzut dyskiem 2 kg: 1. Bartłomiej Stój (AZS KU Politechniki Opolskiej) – 60,31, rzut oszczepem 600 g: 1. Michał Pieróg – 32,72, 2. Kamil Rydzik (obydwaj Sparta) – 31,22, rzut oszczepem 800 g: 1. Michał Mierzwa (Victoria) – 50,99, 2. Marcin Bielecki () – 50,57.