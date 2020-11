Razem pod Biało-Czerwoną budujmy siłę naszej Ojczyzny

102 lata temu Polacy niesieni miłością do Ojczyzny wywalczyli niepodległość i suwerenność Polski. Dziś rocznicę odzyskania niepodległości przychodzi nam świętować w sposób zupełnie inny niż dotychczas. Nie zapalimy w tym roku po raz ósmy Ogniska Patriotyzmu, ale niech w naszych sercach ten żar będzie tak samo mocny. Naszym zobowiązaniem jest, abyśmy zawsze wierni ideałom naszych przodków, nieśli najpiękniejszy przykład wspaniałego, dumnego narodu, którym jesteśmy, by rozwijać polski dom według marzeń wszystkich tych, którzy poświęcili się, abyśmy my byli wolni.

– Dzisiaj w to Święto Niepodległości podajmy sobie ręce na zgodę, budujmy to co najważniejsze – porozumienie, wzajemny szacunek, uznanie dla naszych bliskich, znajomych, sąsiadów. Tak jak łączy się Biało-Czerwona, tak również my pod tą Biało-Czerwoną bądźmy razem. Budujmy siłę i pomyślność naszej Ojczyzny – apeluje Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Prezydent podkreśla, że jesteśmy ludźmi Stalowej Woli, a więc ludźmi o niezwykłym charakterze, o sile woli, która jest w stanie zmieniać to, co niezmienne. – W tym właśnie silnym charakterze zmieniajmy naszą rzeczywistość. W odwadze, ale również w odpowiedzialności – dodaje Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz Stalowej Woli życzy także, aby czas wspólnego świętowania, choć innego niż dotychczas, dawał nam nadzieję na lepsze jutro i poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami. – Jestem głęboko przekonany, że dzięki naszym najlepszym cechom narodowym, takim jak wzajemna solidarność, odpowiedzialność i miłość, przezwyciężymy ten trudny czas, będziemy dalej narodem silnym i zjednoczonym. Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska – dodaje prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Urząd Miasta Stalowej Woli