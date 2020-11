Radny z Krzeszowa straszy ideologią LGBT

– Priorytetem PiS-u jest wprowadzenie anty-LGBT, czyli działań przeciwko organizacjom, które się szerzą. Na terenie naszej gminy już coś się dzieje. Obawiam się, że to może być początek czegoś złego – mówił podczas sesji Rady Gminy Krzeszów Bogusław Tutka, radny i wspólnik grupy kapitałowej, która jest właścicielem m.in. restauracji w Krzeszowie. Zebranych radnych poinformował, że w jego lokalu odmówiono organizacji imprezy osobie LBGT i prosił radnych o podjęcie działań, nawet jeśli miałoby to skutkować stratą środków z Funduszu Norweskiego. – To co my mamy teraz zrobić, podejmować uchwałę o strefie wolnej od LGBT? Skutek byłby odwrotny. Każdy ma swoje poglądy, swoje zapatrywania i żyje jak uważa – odpowiadał przewodniczący rady Zbigniew Bąk.

Malowniczo położona nad brzegiem Sanu gmina Krzeszów to oaza spokoju. Niewielkie wsi i przysiółki, gdzie niemal wszyscy się znają, dostarczają prasie niewiele sensacyjnych, bulwersujących tematów. Krzeszowski spokój na ostatniej sesji próbował zburzyć radny Bogusław Tutka. Radni, którzy 16 listopada wzięli udział w sesji Rady Gminy Krzeszów zapewne nie spodziewali się, że przyjdzie im dyskutować o kwestiach światopoglądowych.

– Nie tak dawno przyjechał do mnie, do naszej firmy, pan i pytał się o możliwości zorganizowania przyjęcia na terenie naszej restauracji. Dał mi do zrozumienia i też zauważyłem, że jest to pan o innych poglądach – żyje z innym panem. Zaniepokoiło mnie to. Oczywiście dostał odmowę. Czegoś takiego my nie promujemy – zabrał głos pod koniec sesji rady radny Bogusław Tutka. – Przyszło mi do głowy też pewne miejsce, choć pewnie wiecie jakie, ale kto nie jeździł przez Bystre ten nie wie. Bardzo mnie niepokoi to mieszkanie na przeciwko szkoły sprzedane osobie, prawdopodobnie prywatnej. To miejsce zostało od razu odróżnione od innych, ta jedna czwarta budynku została przemalowana. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś weźmie sprey-a i namaluje kilka kolorów: pomarańczowy, żółty i jeszcze kilka innych, jak to będą odbierały dzieci ze szkoły w Bystrem. Czy to nie jest jakiś rozwijający się na przyszłość problem? Priorytetem PiS-u jest wprowadzenie anty-LGBT, czyli działań przeciwko organizacjom, które się szerzą. Na terenie naszej gminy już coś się dzieje. Obawiam się, że to może być początek czegoś złego – mówił radny Tutka. – Jeśli my nie ustalimy, nie przyjmiemy jakiegoś projektu anty-LGBT no to będzie jak będzie. Każdy będzie mógł tutaj wejść. Radni wiedzą też, że jeśli przyjmiemy taki projekt to nasz projekt norweski na termomodernizację runie.

Współwłaściciel restauracji przypomniał też spotkanie z wójtem gminy Biszcza, podczas którego poruszył m.in. kwestię termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. To właśnie na termomodernizację środki z Funduszu Norweskiego chce wydać Gmina Krzeszów. – Był u mnie osobiście wójt gminy Biszcza, rozmawiałem z nim o tym jak wyglądają sprawy termomodernizacji szkół, budynków i tak dalej. Otóż w tym momencie przeprowadza termomodernizację trzech obiektów na terenie gminy Biszcza i wszystkie są sponsorowane przez urząd marszałkowski. Powiedział, że na to są pieniądze. Uśmiechnął się głęboko, że my wchodzimy w ten projekt norweski. A teraz każdy już wie, bo może była pewna nieświadomość z chwilą, gdy ktoś nas agitował nie wspominając o sednie sprawy, za przykładem chyba Dębicy i Kraśnika dotacje im przyznane muszą zostać zwrócone ponieważ samorządy przyjęły uchwały anty-LGBT – mówił radny Tutka. – Narażamy się, i żeby się nam to w przyszłości źle nie odbiło, na powolne wchodzenie tego złego. Coś musimy uradzić na przyszłość.

