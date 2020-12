Puszcza chce Mrozińskiego

Jeżeli w najbliższych dniach dojdzie do porozumienia pomiędzy trzecioligową Stalą Stalowa Wola a pierwszoligową Puszczą Niepołomice, to do zespołu prowadzonego przez trenera Tomasza Tułacza, w którym gra dwójka byłych piłkarzy „Stalówki”, Michał Czarny i Longinus Uwakwe, dołączy wkrótce pomocnik naszej drużyny, 28-letni Piotr Mroziński.

„Mroziu” trafił do Stali Stalowa Wola z Pogoni Siedlce, latem 2018 roku i od tamtej pory jest nie tylko kluczowym zawodnikiem naszego zespołu, ale także jego kapitanem. W Stali rozegrał 83 mecze ligowe oraz 6 pucharowych, zdobył w nich 14 goli.

