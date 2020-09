PSP nr 12 ma nową kuchnię i stołówkę

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej kuchni i stołówki. W ramach zadania wykonany został remont pomieszczenia kuchni oraz jadalni, odnowienie pomieszczeń przyległych tj. obieralni, pomieszczeń węzła sanitarnego, magazynów, pomieszczeń dezynfekcji jaj oraz prace remontowe w pomieszczeniu węzła cieplnego, wentylatorni. Konieczne było także wzmocnienie konstrukcji budynku oraz modernizacja instalacji.

Zakres prac sanitarnych obejmował przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wydzielenie kanalizacji technologicznej), wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, modernizację wentylacji mechanicznej z chłodzeniem (klimatyzacja), przebudowę części instalacji c.o. (piony, część grzejników) oraz instalacji gazowej, a także zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zmieniona została też instalacja kanalizacji technologicznej wraz z przebudową separatora tłuszczu. W kuchni i obieralni pojawiły się nowe zlewy gastronomiczne, baseny wraz z bateriami, młynki do odpadków, okapy kuchenne.

Dodatkowo do szkoły zakupione zostało nowe wyposażenie jak np.: dwa piece konwekcyjno-parowe wraz z wózkiem, 100 pojemników gastronomicznych, termoporty, zamrażarka skrzyniowa, mieszarka do mięsa, szafy chłodnicze, kuchnia elektryczna, naświetlacz bakteriobójczy do jaj, pralka i suszarka, maszyna czyszcząca akumulatorowa do podłóg, specjalne stoły, regały, wózki transportowe, taborety z palnikiem gazowym, czy waga magazynowa. Całość prac remontowych to koszt nieco ponad 2,3 mln zł. Zakup wyposażenia natomiast wyniósł około 400 tys. zł.

Kuchnia obsługuje cztery szkoły PSP nr 12, 2, 7 i 9, dziennie przygotowując ponad 1100 posiłków.