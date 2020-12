Przyszli podoficerowie szkolili się w Nisku

W miniony weekend w Garnizonie Nisko odbył się egzamin końcowy dla żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Terytorialnej biorących udział w kursie podoficerskim „SONDA”. Wzięło w nim udział ponad 50 ochotników z batalionów lekkiej piechoty z Rzeszowa, Niska, Dębicy, Jarosławia i Sanoka.

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się ostatni etap szkolenia kończący drugą edycję kursu podoficerskiego „SONDA”. – To bardzo ważny czas dla naszych żołnierzy – ochotników, którzy aspirują do korpusu podoficerów młodszych. Ponadto jest to ważna chwila dla pododdziałów brygady, ponieważ po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i promocji na pierwszy stopień podoficerski, wszyscy żołnierze zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku” – podkreśla płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich terytorialsów.

Od 19 do 20 grudnia na terenie garnizonowych obiektów w Nisku odbył się egzamin końcowy dla uczestników II edycji kursu podoficerskiego „SONDA”. Za organizację szkolenia teoretycznego i praktyczne przygotowanie uczestników kursu odpowiedzialni byli instruktorzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, natomiast sprawdzian podsumowujący wiedzę przeprowadziła komisja egzaminacyjna wystawiona przez Szkołę Podoficerską „SONDA” w Zegrzu i Toruniu. Na sprawdzian stawiło się ponad 50 ochotników z batalionów lekkiej piechoty z Rzeszowa, Niska, Dębicy, Jarosławia i Sanoka.

W sobotni poranek wszyscy uczestnicy spotkali się na placu apelowym 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedstawił organizację zajęć i warunki egzaminu.

– Kandydaci z pełnym wyposażeniem zostali podzieleni na sekcje według obowiązujących funkcji, po czym wszyscy przemieścili się na garnizonowe obiekty szkoleniowe w Nisku, gdzie odbył się sprawdzian końcowy. W tym roku forma egzaminu wyglądała nieco inaczej jak w pierwszej edycji. Każdy kandydat występował w roli instruktora, prowadząc zagadnienie zgodnie z wcześniej wylosowanym temat – wyjaśnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Tematy do przeprowadzenia zajęć przez przyszłych podoficerów były zróżnicowane. Wśród nich znajdowały się zadania z taktyki, działań nieregularnych, terenoznawstwa, rozpoznania, medycyny pola walki, łączności oraz organizacji systemu ognia.

– Projekt „SONDA” to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizowali między innymi zajęcia teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne w zakresie wiedzy taktycznej, ogniowej a w szczególności z przywództwa wojskowego. Zajęcia praktyczne prowadzili instruktorzy wyselekcjonowani z pośród podoficerów OT naszej brygady. Instruktorzy największy nacisk kładli na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Szkolenie było bardzo intensywne ale i przyjemne ponieważ kandydaci doskonale znali swój cel końcowy – mówi starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn Ledwożyw.

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej, gdzie był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.