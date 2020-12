Przyjaźń w teatralnej odsłonie

Jak samemu zrobić kukiełkowy teatrzyk oraz lalki? Stalowowolscy bibliotekarze opublikowali właśnie warsztaty podczas, których możemy zobaczyć jak w dwie minuty w prosty sposób przygotować w domową scenę.

– Czy wykonanie teatrzyku kukiełkowego w domu jest trudne? Nic podobnego! Wystarczy przygotować kilka niezbędnych materiałów i uruchomić wyobraźnię. Zachęcamy do wystawienia „sztuki” o przyjaźni młodszemu rodzeństwu albo rodzicom. Zabawa w aktora daje mnóstwo satysfakcji. Przekonaliśmy się o tym osobiście, tworząc biblioteczny teatrzyk kukiełkowy – zachęcają bibliotekarze.

Oprócz warsztatów na stronie biblioteki znajdziemy także przedstawienie przygotowane przez pracowników MBP traktujące o przyjaźni. Scenariusz został opracowany na podstawie opowiadania Liliany Fabisińskiej „Przyjaźń czyli o długich rozmowach za pomocą latarek i kredek”.

Bibliotekarze w kolejnej, trzeciej już prezentacji zachęcają do czytania książek opisujących przyjaźnie między różnymi bohaterami. – Zachęcamy Was również do sięgnięcia po literaturę opisującą relacje przyjacielskie w tym szczególnym czasie, kiedy mamy utrudniony bezpośredni kontakt ze swoimi przyjaciółmi, a za oknem długie wieczory zimową porą – dodają pracownicy stalowowolskiej książnicy.

Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania “Biblioteczne teatralia z wartościami w tle” dofinansowanego ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowa Wola. W ramach zadania MBP planuje przygotować kolejne warsztaty, tym razem masek z papieru zakończone przedstawieniem o szacunku oraz teatr cieni o wartości jaką jest dobroć.