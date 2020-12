Przejścia dla pieszych już gotowe

W Jarocinie, Cholewianej Górze w gminie Jeżowe i Bystrem w gminie Krzeszów oddano do użytku bezpieczne przejścia dla pieszych przy miejscowych szkołach. Inwestycje w gminach zrealizował powiat niżański.

Oficjalne przekazanie przejść do użytku miało miejsce 21 grudnia. Całkowity koszt budowy trzech przejść dla pieszych wyniósł 159 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, 45 tysięcy złotych to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a prawie 14 tysięcy złotych to środki własne samorządu powiatu.

– Dokonaliśmy przebudowy połączonej z modernizacją trzech przejść dla pieszych. Inwestycje te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach, które są szczególnie ważne z punktu widzenia dzieci i młodzieży, ponieważ znajdują się przy szkołach, w miejscach narażonych na zagrożenia. Teraz miejsca te są odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom świetlnym, również zauważalne z dalszej odległości. Poprzez tego typu działania chcemy w szczególności zwiększać bezpieczeństwo na terenie powiatu niżańskiego. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania oraz biorącym w nim aktywny udział – podkreśla starosta niżański Robert Bednarz.

Na ręce uczestniczących w odbiorach uczniów szkół podstawowych z Jarocina, Cholewianej Góry i Bystrego, przekazano zakupione w ramach projektu materiały i gadżety odblaskowe.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki projektowi Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, który został dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.