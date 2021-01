„Przędzelskie kaszaki” docenione w ogólnopolskim konkursie

Koło Gospodyń Wiejskich z Przędzela „Przędzelanki” zdobyło trzecią nagrodę w kategorii potrawy jarskie w konkursie „Polska Wieś Smakuje”, organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkursowe jury doceniło „przędzelskie kaszaki”, czyli pierogi z kaszą jaglaną.

Na konkurs zgłoszono aż 330 potraw z całej Polski. Każda oceniana była według dziewięciu kryteriów merytorycznych. Należały do nich m.in.: charakter opisu zgłaszanej praktyki kulinarnej, jej historia, związek z regionem i społecznością lokalną oraz sposób jej kultywowania w działalności KGW. W ocenie jury było też brane pod uwagę zastosowanie danej praktyki kulinarnej w zdrowej i zrównoważonej diecie, czyli jej walory odżywcze i prozdrowotne. Ponadto oceniano jak potrawa przyczynia się do integrowania społeczności lokalnej, do zachowania i rozwoju kultury wsi, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również do możliwego zwiększenia dochodu rolników lub KGW.

Poniżej przedstawiamy regionalny przepis zgłoszony przez Koło Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki”:

Składniki na farsz:

•1 szklanka kaszy jaglanej

•2 szklanki mleka

•8 dag sera białego

•8 dag masła

•łyżeczka cukru

•łyżka gęstej kwaśnej śmietany.

Składniki na ciasto:

•½ kg mąki

•ciepła woda

•2 łyżki oleju lub oliwy bezsmakowej

•sól

Przepis i sposób przyrządzania farszu:

Kaszę jaglaną gotujemy na mleku z dodatkiem masła. Gdy kasza wchłonie mleko, stawiamy ja nad gotująca się wodą i parujemy do miękkości (dawnym sposobem było zawijanie kaszy w pierzynę).

Ugotowaną i przestudzoną kaszę wkładamy do miski i ubijamy z serem lub łyżką gęstej kwaśnej śmietany. Solimy do smaku i z tak przygotowanej kaszy lepimy pierogi. Pilnujemy, aby farsz z kaszy nie ostygł, ponieważ wtedy będzie trudniej zlepić pierogi.

Przepis i sposób przyrządzania ciasta:

Zarabiamy ciasto z wyżej wymienionych składników i odkładamy na ok. 10 min pod przykryciem, aby nie wyschło. Następnie rozwałkowujemy i wycinamy placuszki, które wypełniamy jaglanym farszem. Pierogi gotujemy i podajemy gorące z leciutko zarumienionym masłem i posoloną gęstą śmietaną.