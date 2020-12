Przedświąteczna gorączka w mieście rowerów

Choinka sztuczna albo prawdziwa, obowiązkowo żywy karp, plastikowe, ale najlepiej szklane bombki, łańcuchy oraz różne świąteczne stroiki, gadżety i cudeńka – to wszystko kupujemy w pośpiechu jeszcze w ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia. Choć określenie świąteczna gorączka, z racji pandemii koronawirusa, nasuwa w tym roku wcale nie handlowe skojarzenia.

Jak co roku, w nowe świąteczne drzewko w Stalowej Woli możemy zaopatrzyć się „pod wiaduktem” i w okolicy. Wycięte z lasu, plantacji albo z fabryczki sztucznych choinek. Do wyboru i do koloru… igieł. Małe i duże, w doniczkach, donicach, w stojakach i bez. Świerki, sosny, jodły, jodły kanadyjskie, choinki dla każdego i na różną kieszeń: od 30 do 300 zł.

Także po wiaduktem kupimy żywego karpia, choć ekolodzy stale narzekają, że sprzedawanie ich w ulicznych warunkach to często barbarzyństwo. Tutaj ceny wahają się od 14 zł za kg. A chętnych nie brakuje, wszak wigilijny karp to polska tradycja. I jak twierdzą jej zwolennicy, o wcale nie PRL-owskich, ale staropolskich korzeniach.

– Popyt na karpia jest mniejszy niż przed rokiem, a to skutek pandemii. Mniej ludzi przyjechało do Polski na święta, przy wigilii nie spotkamy się już w tak licznych gronach. Ale żywy karp to karp i dalej jest popularny, choć coraz więcej ludzi sięga po te ryby już w wersji „sklepowej” – mówi „Sztafecie” Łukasz Szkutnik z rodzinnego gospodarstwa rybnego w Malińcu. Królewskie karpie z własnej hodowli Szkutnikowie sprzedają w Stalowej Woli już od 20 lat i są jednymi z potentatów na lokalnym rynku. W tym roku planują sprzedać około 5 ton, choć rok temu, gdy nie było koronawirusa, to poszło nawet 8 ton.

A po kupnie pozostaje już tylko żywego karpia życia pozbawić, umiejętnie sprawić (a to wcale nie jest takie łatwe) i przyrządzić. Tym, którzy chcą zaoszczędzić czasu i pracy, ale nie pieniędzy, zostają więc owe karpie sklepowe, już sprawione, a nawet pofiletowane i bez ości! – te ostatnie nawet po 48 zł za kg.

No i świąteczne ozdoby, z bombkami na czele. I te kupimy także m.in. na stoiskach pod stalowowolskim wiaduktem. Tutaj wybór jest jeszcze większy niż przy choinkach, ale też i gama tych ozdób jest przeogromna. Jak jednak zaobserwowaliśmy, wytwórcy nie pokusili się w tym roku o pandemiczne akcenty: nie zauważyliśmy więc bombek a’la koronawirus (z wypustkami) czy świątecznych postaci w maseczkach. Oby za rok takie skojarzenia były już absolutnie historią!